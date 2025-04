フランスのユニコーン企業が展開するリファービッシュ電子機器(整備済製品)マーケットプレイス「Back Market」、「O-PLUX」のクレカ不正利用対策でオーソリ承認率が大幅改善

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正注文検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco)が提供する不正注文検知サービス「O-PLUX(オープラックス)」が、Back Market Japan株式会社(本社:東京都渋谷区 以下、Back Market)が運用する世界最大級のリファービッシュ品※2に特化したマーケットプレイス「Back Market」に、クレジットカード不正利用対策として導入されています。その結果、クレジットカードのオーソリゼーション※3承認率が大幅に改善しました。

この度の導入の背景や対策の詳細、効果についてお話いただいた事例インタビューを公開いたします。

※1:株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2024年3月末日時点

※2:リファービッシュ品:中古品として回収された電子機器を専門家が検査・修理・クリーニングし、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品

※3:オーソリゼーション(オーソリ):クレジットカードを利用する際に、不正利用の有無や利用限度額を確認し、そのカードで決済が可能か判断する作業

事例インタビューはこちら :https://frauddetection.cacco.co.jp/o-plux/case_studies/backmarketjapan

■導入の経緯

リファービッシュ市場は世界的に拡大しており、年間約12億台※4の新品スマートフォン販売に対し、リファービッシュ品の販売台数は3.1億台に達し、市場の約4分の1を占めています。2027年には4.3億台※5に達すると予測されており、今後も成長が見込まれます。しかし、市場の拡大に伴い不正転売リスクも高まっており、「Back Market」ではより安全なプラットフォーム環境を構築するため、以前より導入していた本人認証「3Dセキュア」と併用するかたちで、2024年4月に「O-PLUX」を導入しました。

※4:IDC 「Worldwide Smartphone Market Forecast to Grow 6.2% in 2024, Fueled by Robust Growth for Android in Emerging Markets and China」2024年11月

※5:IDC 「Worldwide Market for Used Smartphones Is Forecast to Surpass 430 Million Units with a Market Value of $109.7 Billion in 2027」2024年11月

■導入の効果

1.クレジットカード不正利用の大幅削減

従来の目視チェックでは、名前とフリガナの整合性やドメイン確認などの基本的な確認に限られていましたが、「O-PLUX」の導入により、日本特有の不正傾向を加味した網羅的なチェックが可能となり、チェックにおける作業時間が8割近く削減でき、不正利用も大幅に削減することができました。

2.不正被害が減少したことにより、オーソリゼーション承認率が大幅向上

「Back Market」では、電子機器のため高額商品が多く、数十万円を超える決済が一定数あり、クレジットカードのオーソリゼーション承認が厳しくなる傾向がありました。しかし、「O-PLUX」を活用した不正利用対策により、承認率が大幅に向上し、結果として売上の増加につながりました。

■Back Market Japan株式会社 取締役アジアパシフィック地域代表 山口亮様、

同社 アジアパシフィック地域担当財務部門責任者 小林千佳様からのコメント

弊社は、販売者検査・修理・クリーニング。購入者にとっても安心して購入できる環境を整えるため、グローバルでの共通ツールや「3Dセキュア」などのセキュリティ対策を実施してきました。

2022年頃から不正被害が増加し、目視チェックなどの対応を行っていましたが、システム開発が不要で、CSV連携ですぐに導入できる「O-PLUX」にて不正対策を強化しました。導入後は、自社で行っていたチェックポイントも網羅されており、その精度の高さを実感しています。さらに、日本特有の漢字表記の違いなどを考慮した不正検知ができる点も魅力的でした。

今後は、リファービッシュ品の認知度向上の取り組みを進めながら市場の発展を推進し、弊社が提供するプラットフォームを通じて、循環型経済の加速に貢献してまいります。

■Back Market Japan株式会社について https://www.backmarket.co.jp/ja-jp(https://www.backmarket.co.jp/ja-jp)

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品(整備済製品)を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。現在は日本を含むアジア、欧州、米国など世界18ヶ国で事業を展開しています。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

Back Marketでは販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯となっており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。

■不正注文検知サービス「O-PLUX」について https://frauddetection.cacco.co.jp/o-plux/(https://frauddetection.cacco.co.jp/o-plux/)

Caccoが提供する不正注文検知サービス「O-PLUX」は、データサイエンスを活用した独自の審査ロジックにより、不正注文をリアルタイムに検知し、クレジットカードのなりすまし注文、不正転売・悪質転売、後払い未払い等の不正被害の防止及び審査業務の自動化を実現するクラウドサービスです。

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、当社の有するセキュリティ・ペイメント・データサイエンスの技術とノウハウを活用し企業の課題解決や新たなチャレンジを支援することを目指しております。

特に、オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして、法令・ガイドラインに準拠した不正対策を提供しています。具体的には「クレジットカード・セキュリティガイドライン」で求められるクレジットカード不正利用対策として、決済前・決済時・決済後の各段階に対応した包括的な対策を実現しています。Caccoが提供する主なサービスには、国内での導入実績数No.1の不正注文検知サービス「O-PLUX(オープラックス)」、金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION(オーモーション)」、さらにはフィッシング詐欺対策サービス等があります。また、データサイエンスサービスでは、製造業・アパレル、建設業など幅広い業種において、データ活用や分析を通じたコスト削減、業務効率化、利益向上を支援しております。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、商標または権利者の登録商標です。

※本件による、今期業績への影響は軽微です。今後開示すべき影響が見込まれる際は、速やかに開示いたします。

会社概要

Back Market Japan株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/173_1_209f64c31623b4edde63d34fe46ff792.jpg ]

かっこ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/173_2_022f9116f78c442d085d0ad17d193f5a.jpg ]