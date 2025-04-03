Netflixシリーズ『Devil May Cry』本日配信開始！
株式会社カプコン
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0fEf3ai6oWI ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NKX3GzQtHeg ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7o1Q2HVTNH8 ]
- 製作総指揮：アディ・シャンカル
- アニメーションスタジオ：スタジオミール
- 英語版キャスト
Dante： Johnny Yong Bosch Lady： Scout Taylor-Compton Vergil： Robbie Daymond
White Rabbit： Hoon Lee
VP Baines： Kevin Conroy
Enzo： Chris Coppola
- 日本語版キャスト
ダンテ： 森川 智之
レディ： 折笠 富美子
バージル： 平田 広明
ホワイトラビット： 置鮎 龍太郎
べインズ副大統領： 中村 章吾
エンツォ： 松川 裕輝
- Netflix： https://www.netflix.com/
カプコンのスタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』を原作とする、Netflixオリジナルシリーズ『Devil May Cry』が本日より配信開始となりました。
本作の製作総指揮を務めるのは、Netflixの人気シリーズ『悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-』をプロデュースしたアディ・シャンカル。
制作は『ウィッチャー 狼の悪夢』等のスタジオミールが担当しました。
◆あらすじ
人間界と魔界をつなぐ門を開こうとする邪悪な力が暗躍している。その渦中にいるのが孤児のデビルハンター、ダンテだ。彼はまだ自分が両世界の運命を背負っていることに気づいていない。
◆予告編
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0fEf3ai6oWI ]
◆リンプ・ビズキット『Rollin'』が流れるオープニングクレジット映像
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NKX3GzQtHeg ]
◆エヴァネッセンス「Afterlife」ミュージックビデオ
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7o1Q2HVTNH8 ]
『Devil May Cry』は、NETFLIXで4月3日 (木) より独占配信スタート。ぜひご覧ください！
視聴はこちらから！
https://www.netflix.com/title/81506915
【作品概要】
- 製作総指揮：アディ・シャンカル
- アニメーションスタジオ：スタジオミール
- 英語版キャスト
Dante： Johnny Yong Bosch Lady： Scout Taylor-Compton Vergil： Robbie Daymond
White Rabbit： Hoon Lee
VP Baines： Kevin Conroy
Enzo： Chris Coppola
- 日本語版キャスト
ダンテ： 森川 智之
レディ： 折笠 富美子
バージル： 平田 広明
ホワイトラビット： 置鮎 龍太郎
べインズ副大統領： 中村 章吾
エンツォ： 松川 裕輝
- Netflix： https://www.netflix.com/