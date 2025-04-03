あみやき亭限定6店舗で「飛騨牛フェア」開催！～特選カルビ690円、上カルビ590円、味わいカルビ490円の贅沢3品を特別価格で～
本フェアでは、厳選された飛騨牛を使用した3種類のカルビを特別価格でご提供。飛騨牛ならではの甘みのある脂と上品な旨みをご堪能いただけます。
【フェア限定メニュー】
特選カルビ 690円（税込759円）
上カルビ 590円（税込649円）
味わいカルビ 490円（税込539円）
【開催期間】
2025年4月8日（火）～4月27日（日）
【開催店舗】（全6店舗）
📍あみやき亭 日進店・江南店・大府店・一宮朝日店・西尾店・平安通店
お近くの店舗で、ぜひこの機会に飛騨牛の美味しさをお楽しみください！
あみやき亭 日進店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a027/)
あみやき亭 江南店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a058/)
あみやき亭 大府店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a030/)
あみやき亭 一宮朝日店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a070/)
あみやき亭 西尾店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a074/)
あみやき亭 平安通店 予約する(https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a051/)
プレス関係者様向けの取材・撮影のご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております！
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html(https://www.amiyakitei.co.jp/index.html)
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山