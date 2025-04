【ロッテリア】～すみっコぐらし×ロッテリア コラボレーション企画～「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア(代表取締役社長:長久保 文康 本社:東京都港区)が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、4月10日(木)から期間限定で、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたロッテリアオリジナルの「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」を販売します。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ロッテリアはお子様向け商品として、様々な「キッズセット」を販売しています。

今回は、部屋で旅の格好をしたり、空想の世界旅行を楽しんだりしているすみっコたちを描いた「すみっコぐらしおもちゃ」が付いた「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」をご用意しました。

「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー(A:キッズチーズバーガーセット、B:キッズてりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)のご注文が対象です。

「すみっコぐらしおもちゃ」は、組み立てトランクに折り紙を入れて持ち運べる「おりがみつき!すみっコトランク」、シャッターを押して遊べる組み立てカメラや3つのカード遊びを楽しめる「パシャっと!すみっコかるた」、組み立て地球儀をくるくると回して遊べる「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」の3種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く273店舗で販売予定です。(4月3日時点)

※「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は10時30分から販売します。

※6月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

■「すみっコぐらしおもちゃ」

1. おりがみつき!すみっコトランク

(トランク:約H12.3×W13.8×D1.4cm

おりがみ:約H12×W12cm/8枚入り)

旅行用トランクをモチーフにした組み立て式のケースと、すみっコたちの旅のデザインを楽しめる折り紙のセットです。紙飛行機を作って飛ばしたり、好きな折り紙を自由に折ったりしてお楽しみください。遊び終わったらトランクに片づけることができます。

2. パシャっと!すみっコかるた

(カメラのはこ:約H12.7×W10×D3.4cm

カード:約H7×W5.2cm)

かるたなどのカード遊びが楽しめる「すみっコかるた」と、組み立てるとシャッターをパシャっと押せる「カメラのはこ」のセットです。かるたや絵合わせ、文字並べなどのカード遊びを満喫した後は、カメラの中にカードを片づけることができます。

3. せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ

(ちきゅうぎ:約L8×W8×H13.5cm、あそびシート:約H14.8×W21cm)

組み立てて作る地球儀のおもちゃです。地球儀を使って2つの遊びが楽しめるあそびシートが付いています。地球儀に描かれた空想の世界のすみっコたちと一緒に、地球の形や色、大陸や海があることなどを学べます。

キッズセット お得なクーポン券

「ロッテリア」や「ゼッテリア」で使える!すみっコぐらしおもちゃに付いてくるお得なクーポン券

全国の「ロッテリア」や「ゼッテリア」で使える30円引きクーポン券です。キッズセットをご注文いただくと、おもちゃと一緒にお渡しします。次回のご来店時よりご利用いただけます。お得なクーポン券を使って、すみっコぐらしのおもちゃをぜひ揃えてみてください。

【「すみっコぐらし」について】

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…

すみっこにいるとなぜか “おちつく“ということがありませんか?さむがりやの“しろくま”や、自信がない“ペンギン?”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか?

「すみっコぐらし」の画像を転載する際は、下記コピーライトを記載ください。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■「キッズセットメニュー」

A.キッズチーズバーガーセット 価格:590円

「キッズチーズバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

B.キッズてりやきバーガーセット 価格:610円

「キッズてりやきバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

C.チキンからあげっとセット 価格:490円

「チキンからあげっと(3本入り)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

D.おてがるパンケーキセット 価格:490円

「おてがるパンケーキ(2枚)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」