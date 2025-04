ロッテリア×すみっコぐらし　コラボレーション企画『ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット』

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(代表取締役社長:千田 洋史 本社:東京都千代田区)は、株式会社ロッテリア(代表取締役社長:長久保 文康 本社:東京都港区)が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」※にて、4月10日(木)から期間限定で、「すみっコぐらし」とコラボレーションした「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」が販売されることをお知らせします。

※一部店舗を除く。

今回は、部屋で旅の格好をしたり、空想の世界旅行を楽しんだりしているすみっコたちを描いた「すみっコぐらしおもちゃ」が付いた「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」が期間限定で販売されます。

「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー(A:キッズチーズバーガーセット、B:キッズてりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)のご注文が対象です。

「すみっコぐらしおもちゃ」は、組み立てトランクに折り紙を入れて持ち運べる「おりがみつき!すみっコトランク」、シャッターを押して遊べる組み立てカメラや3つのカード遊びを楽しめる「パシャっと!すみっコかるた」、組み立て地球儀をくるくると回して遊べる「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」の3種類から1種類をお選びいただけます。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く273店舗で販売予定です。(4月3日時点)

※「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は10時30分から販売します。

※6月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

販売期間:4月10日(木)~6月下旬 *なくなり次第終了

販売時間:10:30~

販売店舗:全国の「ロッテリア」、「ゼッテリア」※

※さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店を含む一部店舗を除く。

内 容:「キッズセットメニュー」(A.キッズ チーズバーガーセット、B.キッズ てりやきバーガーセット、C.チキンからあげっとセット、D.おてがるパンケーキセット)1種類+「すみっコぐらしおもちゃ」(1. おりがみつき!すみっコトランク、2. パシャっと!すみっコかるた、3. せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ)1種類

■「すみっコぐらしおもちゃ」

*なくなり次第終了

1. おりがみつき!すみっコトランク

(トランク:約H12.3×W13.8×D1.4cm おりがみ:約H12×W12cm/8枚入り)

旅行用トランクをモチーフにした組み立て式のケースと、すみっコたちの旅のデザインを楽しめる折り紙のセットです。紙飛行機を作って飛ばしたり、好きな折り紙を自由に折ったりしてお楽しみください。遊び終わったらトランクに片づけることができます。

2. パシャっと!すみっコかるた

(カメラのはこ:約H12.7×W10×D3.4cm カード:約H7×W5.2cm)

かるたなどのカード遊びが楽しめる「すみっコかるた」と、組み立てるとシャッターをパシャっと押せる「カメラのはこ」のセットです。

かるたや絵合わせ、文字並べなどのカード遊びを満喫した後は、カメラの中にカードを片づけることができます。

3. せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ

(ちきゅうぎ:約L8×W8×H13.5cm、あそびシート:約H14.8×W21cm)

組み立てて作る地球儀のおもちゃです。

地球儀を使って2つの遊びが楽しめるあそびシートが付いています。

地球儀に描かれた空想の世界のすみっコたちと一緒に、地球の形や色、大陸や海があることなどを学べます。

■キッズセット お得なクーポン券

「ロッテリア」や「ゼッテリア」で使える!すみっコぐらしおもちゃに付いてくるお得なクーポン券

全国の「ロッテリア」や「ゼッテリア」で使える30円引きクーポン券です。

キッズセットをご注文いただくと、おもちゃと一緒にお渡しします。

次回のご来店時よりご利用いただけます。

お得なクーポン券を使って、すみっコぐらしのおもちゃをぜひ揃えてみてください。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

*サンエックス公式HP:https://www.san-x.co.jp/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.