WEMADE、新作野球ゲーム「ファンタスティックベースボール: 日米プロ」の事前登録開始！

株式会社Wemade Japan

・史上初!NPBとMLBの公式ライセンスを同時使用…チャレンジ、PvPモードなと様々なコンテンツを提供

・事前登録を完了すると吉田正尚選手のダイヤランクカードなど豪華アイテムがもらえる

・野球ゲームファンとの円滑なコミュニケーションのため、公式SNSを公開し、多彩なイベントを開催予定

株式会社Wemade Japan(代表取締役社長:崔 鍾玖)は、WEMADE Co., Ltd.(代表取締役CEO:Park KwanHo、以下WEMADE) がサービス運営を行い、Round1 Studio(代表取締役CEO:Lee GunHee)が開発した新作野球ゲーム「ファンタスティックベースボール: 日米プロ」の事前登録受付を本日(4/3(木))から開始したことを発表した。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ」は、日本ゲーム史上初でNPB(一般社団法人日本野球機構)とMLB(Major League Baseball)、MLB Players, inc.の公式ライセンスを同時に使用したモバイル野球ゲームで、選手の顔や投球フォームはもちろん、実際の球場及び球団ロゴまでリアルに再現した精巧なグラフィックが特徴である。

ユーザーはNPBやMLB所属の選手を組み合わせて、自分だけのドリームチームを編成することができる。さらに、課題をクリアして報酬がゲットできる「チャレンジモード」、1対1のPvPを楽しめる「決戦モード」、曜日ごとに特別なルールが適用される「曜日ダンジョン」、指示を出すことで戦略勝負ができる「監督モード」など多彩なコンテンツを備えている。

WEMADEは、事前登録を完了したユーザーには特典として、「ファンタスティックベースボール:日米プロ」の広告モデルとして起用した吉田正尚選手のダイヤランク選手カードをプレゼントする予定だ。さらに、選手強化アイテム「秘法書」やゲーム内通貨「ジェム」など、豪華アイテムも配布する。

また、「ファンタスティックベースボール」は近日中に公式SNSを公開し、野球ゲームファンと積極的なコミュニケーションを取るとともに、SNSを通じて参加できる多彩なイベントも開催予定だ。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ」の事前登録に関するさらに詳しい情報は事前登録特設サイトにて確認できる。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ」 事前登録特設サイト

・URL:https://www.fantasticbaseball.jp/preregister

【権利表記】

一般社団法人日本野球機構承認

(TM)/(C) 2025 MLB

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

(C) Wemade Japan Co., Ltd. All rights reserved

(C) Wemade Co., Ltd. & Round1Studio Corp. All rights reserved.

※ゲーム内課金あり