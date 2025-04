快適な目覚めを叶える「スマート起床アラーム」も加わり、睡眠機能が進化！ウェルネスGPSウォッチ『vivoactive 6』を4月10日（木）に発売

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下 Garmin)は、スマート機能に加え、睡眠&ウェルネス機能が充実したウェルネスGPSウォッチ「vivo」シリーズの最新モデル『vivoactive 6(ヴィヴォアクティブ シックス)』を2025年4月10日(木)に発売します。

スタイリッシュなボディに多機能搭載。ユーザーの身体の状態に合わせた睡眠改善やトレーニングメニューを提案する『vivoactive 6』

vivoactive 6(ヴィヴォアクティブ シックス)

「vivoactive」は、仕事、プライベートと多忙なライフスタイルの中でも、心身ともに健やかなウェルネスライフを目指すための多彩な機能を搭載したウェルネスGPSウォッチシリーズです。最新モデル『vivoactive 6』は、睡眠機能や日常に取り入れやすい運動機能が進化し、ウェルネスの重要な要素「睡眠」「運動」をトータルサポートします。スマートウォッチモードで約11日間のロングバッテリーなので、充電を心配せずに24時間着用することで、睡眠を含めて長期的に身体の状態を計測し、パーソナライズされた多彩な分析とアドバイスを提供します。

『vivoactive 6』の主な特徴

■さらに明るくなったAMOLEDディスプレイを搭載し、軽量コンパクトかつスタイリッシュなデザイン

スマートウォッチモードで約11日間のロングバッテリーによる、継続的な身体のモニタリングが可能。

■充実の睡眠サポート機能- <NEW> 睡眠サイクルに基づいた最適なタイミングで、振動と音で起床を促す「スマート起床アラーム」。設定した起床時間までの30分間で、眠りの浅いタイミングを狙ってアラームを発信します。- 睡眠の質をスコア化し評価する「睡眠スコア」に加え、睡眠改善のアドバイスを提案する「睡眠コーチ」、「お昼寝検出」が一人ひとりに最適なアドバイスまでを提供。- 起床時にその日の天気※やスケジュール※、前夜の睡眠状況などを一括で確認できる「モーニングレポート」が進化し、平日と週末の表示項目やデザインなどカスタマイズ機能が強化。※互換性のあるスマートフォンとの接続が必要- 自律神経バランスの目安となる睡眠中の心拍変動「HRVステータス」スマート起床アラーム■ロングバッテリーが叶える継続的なヘルスモニタリングでウェルビーイングを目指す- <NEW> 1時間以上同じ姿勢を続けると体を動かすよう促す「MOVEアラート」が進化。短時間でできるエクササイズを複数提案し、アニメーションで動きをガイドします。- 体のエネルギー残量を5~100の指数で示すGarmin独自の指標「Body Battery」は、疲労度や睡眠による回復度の目安になります。ストレスも計測し、ストレスが高くなるとアラートも発信。睡眠とも関係性のある「生理周期トラッキング」など女性のヘルスモニタリングも記録します。■フィットネス&トレーニングをサポートし、カスタマイズされたメニューまで提案- <NEW> 「おすすめワークアウト」をシリーズ初搭載。目標や時間に合わせたウォーキングのワークアウトメニューを提案します。スマートフォンアプリ「Garmin Connect」とのペアリングで利用できる「Garminコーチ」では、筋トレのトレーニングメニューを提案。- <NEW> 各種ワークアウトメニューをアニメーションでわかりやすく視覚的に提案。手軽にできるメニューも充実。「モビリティアクティビティ」は、関節周りの筋肉の柔軟性・強度アップを目的とした新機能。そのほかヨガや筋トレなど、多彩な「動画ワークアウト」に対応。※メニューは「Garmin Connect」からダウンロードおすすめワークアウト

【製品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/48_1_eaf3d59b891c29e2ae3e11c7e2f95653.jpg ]vivoactive 6

【特長・機能詳細】

■スタイリッシュなデザインにパワフルなバッテリー、軽量コンパクトでストレスなく24時間装着- 前モデルより鮮やかで見やすいAMOLEDディスプレイに加え、さらに薄く、スタイリッシュなデザインに進化。- バッテリーはスマートウォッチモードで約11日間。充電の心配なく24時間着用することで、睡眠を含むトータルな心身の状態をモニタリングすることが可能です。■充実の睡眠サポート機能- NEW スマート起床アラーム:睡眠サイクルに基づき、設定した起床時間までの30分間の中で、眠りの浅いタイミングを狙ってアラームを発信。覚醒のタイミングをコントロールすることで快適な目覚めをサポートします。- 睡眠スコア:100までの数値で睡眠を評価し、睡眠の質の解説と合わせて睡眠改善のためのアドバイスも。- 睡眠コーチ:睡眠、ストレス、活動、旅行などのデータに基づいて、推奨睡眠時間など良質な睡眠のためのパーソナライズされたアドバイスを提供。- お昼寝検出:昼寝や仮眠をトラッキングして、時間や長さによって心身に与える影響を分析し、理想的な昼寝・仮眠のタイミングや長さについてもアドバイス。- HRV(心拍変動)ステータス:睡眠中の心拍変動は自律神経バランスの指標となり、健康維持や運動・トレーニングパフォーマンスについてより深く理解することができます。- モーニングレポート:起床時に前夜の睡眠やその日のコンディション、スケジュール※や天気※を一括してレポートする機能。カスタマイズ機能が強化され、平日・週末それぞれのレポートや、表示テーマ、休暇や大会などに向けたカウントダウンタイマーなどが選定可能に。グリーティングメッセージもカスタマイズでき、モチベーションにつながるメッセージで1日を始められます。※互換性のあるスマートフォンとの接続が必要■ウェルネスライフに役立つ多彩なヘルスモニタリング機能- 心拍数、呼吸数、歩数などベーシック機能に加え、血中酸素トラッキング※、体のエネルギー残量を数値化する独自の指標Body Battery、ストレスレベル、睡眠モニタリング、安静時と運動時のそれぞれを表示する消費カロリー、フィットネス年齢、週間運動量の計測など、健康管理に役立つ高度な機能を搭載。- 血中酸素トラッキング※は、睡眠時も計測可能。- 女性のウェルネスライフをサポートするフェムテック機能として、生理周期トラッキングと妊娠トラッキングも搭載。- 「Garmin Connect」アプリは、長期間のデータも視覚化できるので継続的な健康・運動管理をサポートします。※血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。■日常の中で体を動かすことをサポート- NEW MOVEアラート:1時間同じ姿勢を取り続けると、体を動かすことを促すアラートが進化。具体的なエクササイズをアニメーションとともに提案します。仕事中などでも気軽に実践できる複数のメニューからランダムに表示されます。- 週間運動量:日常の中での早歩きなども自動検出し、中強度以上の運動量を計測します。- フィットネス年齢:実年齢に対し、運動量、安静時の心拍数、身長・体重などを分析しカラダ年齢を提示します。■カスタマイズされたトレーニング提案まで行うフィットネス&トレーニング機能- NEW おすすめワークアウト:ウォーキングのトレーニングプランは、「短時間」や、より燃焼を目的とした「速度」、また筋力アップに効果的とされる「インターバル速歩」からワークアウトメニューを提案。ワークアウトの強度は、目標、フィットネスレベルやコンディションに合わせてカスタマイズされます。- Garminコーチ:アプリから目標を設定すると、ランニングと筋トレの無料のトレーニングプランが受け取れます。■ワークアウトの動きをアニメーションでわかりやすく視覚的に提案- NEW モビリティアクティビティ:関節周りの筋肉の柔軟性・強度アップを目的としたアクティビティ。怪我の軽減、筋肉のこわばり防止、スポーツのパフォーマンス向上が期待できます。アニメーションで動きを表示します。※メニューは「Garmin Connect」からダウンロード- NEW 動画ワークアウト:隙間時間にできるエクササイズからヨガや筋トレなど、多彩なワークアウトメニューをウォッチがアニメーションでガイダンスします。ワークアウトプログラムは30種類以上。※メニューは「Garmin Connect」からダウンロード■多彩なスポーツアクティビティ機能搭載- ウォーク、ラン、筋トレ、ピラティス、ヨガ、ゴルフ、カーディオ、瞑想など80種類以上のスポーツアクティビティに対応。車椅子のアクティビティにも対応しています。- 防水機能はスイミングに対応可能な5ATM(50m)を装備。運動時はもちろんシャワー時も装着することができるので、継続したヘルスモニタリングが可能。■オンもオフもあらゆるシーンをサポートするスマート機能- 互換性のあるデバイスと連携し、メッセージ、着信、カレンダーのリマインダー、アラートなどをウォッチで受信可能。- Suica対応のキャッシュレス決済機能、「Garmin Pay」も搭載。- Spotify、LINE MUSIC、AWA、Amazon Music等の音楽アプリ、また PC等から音楽データの保存が可能です。- iOS/Androidいずれにも対応。※Bluetooth対応スマートフォンとの接続が必要。※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※Appleは米国およびその他の国々に登録されているApple Inc.の商標、AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。■セーフティ機能で“ひとり”アクティビティ中も安心

アクティビティ中(一部)の事故や援助が必要な時に、登録した緊急連絡先に位置情報を送信します。

■「Garmin Connect」アプリでデータを保存

ライフログやスポーツの計測結果は、無料の「Garmin Connect」アプリで詳細を確認、記録することができます。長期にわたっての記録が保存できるので、振り返りや目標設定にも役立ちます。

※Bluetooth対応スマートフォンとの接続が必要。

<製品仕様>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/48_2_c4bfd50c4b14f4269e9e8b350aaafe59.jpg ]

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

vivoactive 6 Black/Slate

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/vivoactive-6-black

vivoactive 6 Bone/Lunar Gold

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/vivoactive-6-gold

vivoactive 6 Jasper Green/J.Green Metallic

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/vivoactive-6-green

vivoactive 6 Pink Down/Pink Down Metallic

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/vivoactive-6-pink

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS&P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

<本製品に関する読者からのお問い合わせ先>

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL: 049-267-9114 FAX: 049-267-9124 E-mail: jp_Info@garmin.com