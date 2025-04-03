日経クロストレンド編集長が語る、2025年消費とマーケティングトレンド予測とは？　明日開催

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、

2025年4月2日（水）～4日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、

日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek 春 2025」セミナーを開催いたします。

24年春展は11セッションだったセミナーを、今回は22セッションに拡大いたします。

業界を牽引する有力企業のトップによる、ここでしか聞けないセミナーを聴講無料で多数開催いたします。

※お申し込みは先着順のため、お早めにお申し込みください。

▼聴講無料 セミナーの詳細を見る・申込む＞＞

https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6)

※セミナーの聴講には「マーケティングWeek」の来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます。

▼来場者バッジを入手する＞＞

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)

▼取材用 来場者バッジを入手する (報道関係者 専用) ＞＞

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4/4（金）に開催するセミナー

#マーケティング戦略 #SNSマーケティング #データ活用・AI #人材育成・組織づくり #ヒット商品秘話 #CX・顧客育成 #マーケティング思考 #2025年消費トレンド予測 #広告運用・宣伝

#CRM戦略 #営業戦略 #マーケティングPRセミナー

～X(旧Twitter)日本法人代表取締役が語る、Xの企業活用法～

Everythingアプリ X の企業活用法

- リアルタイムデータとAI機能によるインサイト開発と広告ソリューション

X Corp. Japan（株）

代表取締役 松山 歩 氏

～全社員AI武装 そのテクニックとは？～

サイバーエージェント流 生成AI人材育成 ～活用推進・リスキリングの具体的ノウハウ～

（株）サイバーエージェント

執行役員 AIオペレーション室室長

上野 千紘 氏

～D2C×EC×リアルの融合戦略を学ぶならこれ！～

DTCの壁を越える ZENBのグロースマーケティング

（株）MizkanHoldings

マーケティング＆ダイレクトグループ 執行役員

マーケティング＆ダイレクトグループリーダー

佐藤 武 氏

～日経XTREND編集長が語る、マーケティングトレンド予測～

2025年消費＆マーケティングトレンド予測

（株）日経ＢＰ

日経クロストレンド 編集長

勝俣 哲生 氏

～イマドキ！ショートドラマの効果的活用法～

驚異の平均400万再生！ショートドラマで変わるZ世代マーケティング！

日本テレビ放送網（株）

コンテンツ戦略局 総合編成センター プロデューサー

井上 直也 氏 ・ 同社 平岡 辰太朗 氏

～PR界の第一人者が語る、PRの真髄「合意形成」～

PR発想をマーケティングに！

（株）博報堂ケトル ファウンダー

（株）博報堂 執行役員 エグゼクティブ

クリエイティブディレクター 嶋 浩一郎 氏

よく食べるあの乾燥パスタの売れた秘訣に迫る

オーマイプレミアム ヒットの裏側

～消費者起点のマーケティング～

（株）ニップン

取締役 常務執行役員 川崎 裕章 氏

～マーケター必見 先を行くAI×SNS活用～

InstagramにおけるAIの広告活用からみるAI時代に求められる能力

Facebook Japan

執行役員 中村 淳一 氏

～最新Shopifyグロース運用2025｜今すぐ試したい運用テクニック～

（株）StoreHero

代表取締役 黒瀬 淳一 氏

～購買サインを見逃すな！AIが導く新時代の営業術～

（株）エヌケーエナジーシステム

野田 和也 氏

～【2025年最新】「小さく始める」データ利活用 BigQueryと生成AIで低コスト・3ヶ月で成果を出す新常識～

（株）Speee

バントナー事業部 事業部長

大宮 拓 氏

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https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6)

ご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

マーケティングWeek 特別セミナーは下記の展示会内で開催いたします。

第8回 マーケティングWeek -春 2025-

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)



会期：2025/4/2（水）～4/4（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan（株）

後援：（公社）日本マーケティング協会

お問い合わせ

RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局

TEL：048-233-9478

MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階