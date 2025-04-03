日経クロストレンド編集長が語る、2025年消費とマーケティングトレンド予測とは？　明日開催

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RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、


2025年4月2日（水）～4日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、


日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek 春 2025」セミナーを開催いたします。




24年春展は11セッションだったセミナーを、今回は22セッションに拡大いたします。


業界を牽引する有力企業のトップによる、ここでしか聞けないセミナーを聴講無料で多数開催いたします。


※お申し込みは先着順のため、お早めにお申し込みください。



▼聴講無料　セミナーの詳細を見る・申込む＞＞


https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6)



※セミナーの聴講には「マーケティングWeek」の来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます。



▼来場者バッジを入手する＞＞


https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)



▼取材用　来場者バッジを入手する　(報道関係者 専用) ＞＞　


https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6)



4/4（金）に開催するセミナー


#マーケティング戦略　#SNSマーケティング　#データ活用・AI　#人材育成・組織づくり　#ヒット商品秘話　#CX・顧客育成　#マーケティング思考　#2025年消費トレンド予測 　#広告運用・宣伝　


#CRM戦略　#営業戦略　#マーケティングPRセミナー




～X(旧Twitter)日本法人代表取締役が語る、Xの企業活用法～


Everythingアプリ X の企業活用法


- リアルタイムデータとAI機能によるインサイト開発と広告ソリューション


X Corp. Japan（株）


代表取締役　松山 歩 氏







～全社員AI武装　そのテクニックとは？～


サイバーエージェント流 生成AI人材育成 ～活用推進・リスキリングの具体的ノウハウ～


（株）サイバーエージェント


執行役員 AIオペレーション室室長


上野 千紘 氏







～D2C×EC×リアルの融合戦略を学ぶならこれ！～


DTCの壁を越える　ZENBのグロースマーケティング


（株）MizkanHoldings


マーケティング＆ダイレクトグループ 執行役員


マーケティング＆ダイレクトグループリーダー


佐藤 武 氏







～日経XTREND編集長が語る、マーケティングトレンド予測～


2025年消費＆マーケティングトレンド予測


（株）日経ＢＰ


日経クロストレンド 編集長


勝俣 哲生 氏







～イマドキ！ショートドラマの効果的活用法～


驚異の平均400万再生！ショートドラマで変わるZ世代マーケティング！


日本テレビ放送網（株）


コンテンツ戦略局 総合編成センター プロデューサー


井上 直也 氏　・　同社 平岡 辰太朗 氏　







～PR界の第一人者が語る、PRの真髄「合意形成」～


PR発想をマーケティングに！


（株）博報堂ケトル　ファウンダー


（株）博報堂 執行役員 エグゼクティブ


クリエイティブディレクター　嶋 浩一郎 氏







よく食べるあの乾燥パスタの売れた秘訣に迫る


オーマイプレミアム　ヒットの裏側


～消費者起点のマーケティング～


（株）ニップン


取締役 常務執行役員　川崎 裕章 氏







～マーケター必見 先を行くAI×SNS活用～


InstagramにおけるAIの広告活用からみるAI時代に求められる能力


Facebook Japan


執行役員　中村 淳一 氏







～最新Shopifyグロース運用2025｜今すぐ試したい運用テクニック～



（株）StoreHero


代表取締役　黒瀬 淳一 氏







～購買サインを見逃すな！AIが導く新時代の営業術～



（株）エヌケーエナジーシステム


野田 和也 氏








～【2025年最新】「小さく始める」データ利活用　BigQueryと生成AIで低コスト・3ヶ月で成果を出す新常識～


（株）Speee


バントナー事業部 事業部長


大宮 拓 氏







▼全てのセミナーの情報を見る・申込む＞＞


https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes6&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes6)




ご来場を心よりお待ちしております。



開催概要


マーケティングWeek　特別セミナーは下記の展示会内で開催いたします。




第8回 マーケティングWeek -春 2025-


https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes6&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)



会期：2025/4/2（水）～4/4（金）


時間：10:00～17:00


会場：東京ビッグサイト　南展示棟


主催：RX Japan（株）


後援：（公社）日本マーケティング協会



お問い合わせ


RX Japan（株）　マーケティングWeek 事務局


TEL：048-233-9478


MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com


オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階