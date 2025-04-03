「北国の恵み」累計販売数400万袋突破！～多くのお客様に選ばれ続けて13年、感謝を込めて～

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ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）のグループ会社の株式会社ウェルヴィーナス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本真吾、以下ウェルヴィーナス社）は、ウェルヴィーナス社が販売する製品「北国の恵み」の累計販売数が、2013年1月の発売以来400万袋を突破したことをお知らせいたします。


※2025年1月31日時点 4,152,733袋出荷（2013年1月からの累計出荷数・93粒換算・シリーズ累計）





「北国の恵み」は発売当初より、スムーズな動きと潤いをサポートする高品質な成分と、お客様の声に寄り添った製品づくりを続けてまいりました。


このたびの累計販売数400万袋突破は、長年にわたるお客様のご愛顧と温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。



■「北国の恵み」が選ばれる理由


独自の特許技術で抽出した非変性成分：


熱に弱い「プロテオグリカン」と「II型コラーゲン」を、独自の特許技術により高純度かつ非変性の状態で抽出。体内で効率的に活用される「非変性」にこだわり、高い実感力を追求しています。



北海道の恵みを凝縮：


北海道産の鮭の鼻軟骨から抽出した、高品質な「非変性II型コラーゲン」と「非変性プロテオグリカン」を贅沢に配合。北海道の大自然が育んだ恵みが、毎日のスムーズで快適な生活をサポートします。



お客様の声に応える製品づくり：


お客様の声を真摯に受け止め、製品の改良やサービスの向上に努めてきました。お客様の満足を第一に考え、安心・安全な製品をお届けしています。



ウェルヴィーナス社は、今回の累計販売数400万袋突破を機に、より一層お客様にご満足いただけるよう、製品の品質向上とサービスの充実に努めてまいります。



■商品概要


・商品名：北国の恵み


・主成分：非変性II型コラーゲン、非変性プロテオグリカン、イミダゾールジペプチド


・保存方法：直射日光、高温多湿を避け冷暗所に保存してください。


・メーカー：株式会社ウェルヴィーナス



■商品詳細ページ


https://wellvenus.jp/product/kitaguninomegumi.html



■ショップ情報


ショップ名：Amazon サプリと化粧品 ウェルヴィーナス


取扱商品　：健康食品・化粧品・食品


U R L　　：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1276VHY9NZFPR(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1276VHY9NZFPR)



ショップ名：ウェルヴィーナス楽天市場店


取扱商品　：健康食品・化粧品・食品


U R L　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/wellvenus/index_sptop.html



ショップ名：ウェルヴィーナスYahoo!ショッピング店


取扱商品　：健康食品・化粧品・食品


U R L　　：https://shopping.geocities.jp/wellvenus/



会社概要


会 社 名　：株式会社ウェルヴィーナス


設　 立　：2010年12月


代 表 者　：代表取締役社長 橋本真吾


本　 社　：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5　大下ビル8F


U R L 　：https://wellvenus.jp/



会社概要


会 社 名　：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）


設　 立　：2008年6月


代 表 者　：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘


本　 社　：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階


資 本 金　：518百万円（2024年11月末時点）


U R L ：https://jfrontier.jp/