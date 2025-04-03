「北国の恵み」累計販売数400万袋突破！～多くのお客様に選ばれ続けて13年、感謝を込めて～
ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）のグループ会社の株式会社ウェルヴィーナス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本真吾、以下ウェルヴィーナス社）は、ウェルヴィーナス社が販売する製品「北国の恵み」の累計販売数が、2013年1月の発売以来400万袋を突破したことをお知らせいたします。
※2025年1月31日時点 4,152,733袋出荷（2013年1月からの累計出荷数・93粒換算・シリーズ累計）
「北国の恵み」は発売当初より、スムーズな動きと潤いをサポートする高品質な成分と、お客様の声に寄り添った製品づくりを続けてまいりました。
このたびの累計販売数400万袋突破は、長年にわたるお客様のご愛顧と温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。
■「北国の恵み」が選ばれる理由
独自の特許技術で抽出した非変性成分：
熱に弱い「プロテオグリカン」と「II型コラーゲン」を、独自の特許技術により高純度かつ非変性の状態で抽出。体内で効率的に活用される「非変性」にこだわり、高い実感力を追求しています。
北海道の恵みを凝縮：
北海道産の鮭の鼻軟骨から抽出した、高品質な「非変性II型コラーゲン」と「非変性プロテオグリカン」を贅沢に配合。北海道の大自然が育んだ恵みが、毎日のスムーズで快適な生活をサポートします。
お客様の声に応える製品づくり：
お客様の声を真摯に受け止め、製品の改良やサービスの向上に努めてきました。お客様の満足を第一に考え、安心・安全な製品をお届けしています。
ウェルヴィーナス社は、今回の累計販売数400万袋突破を機に、より一層お客様にご満足いただけるよう、製品の品質向上とサービスの充実に努めてまいります。
■商品概要
・商品名：北国の恵み
・主成分：非変性II型コラーゲン、非変性プロテオグリカン、イミダゾールジペプチド
・保存方法：直射日光、高温多湿を避け冷暗所に保存してください。
・メーカー：株式会社ウェルヴィーナス
■商品詳細ページ
https://wellvenus.jp/product/kitaguninomegumi.html
■ショップ情報
ショップ名：Amazon サプリと化粧品 ウェルヴィーナス
取扱商品 ：健康食品・化粧品・食品
U R L ：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1276VHY9NZFPR(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1276VHY9NZFPR)
ショップ名：ウェルヴィーナス楽天市場店
取扱商品 ：健康食品・化粧品・食品
U R L ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/wellvenus/index_sptop.html
ショップ名：ウェルヴィーナスYahoo!ショッピング店
取扱商品 ：健康食品・化粧品・食品
U R L ：https://shopping.geocities.jp/wellvenus/
会社概要
会 社 名 ：株式会社ウェルヴィーナス
設 立 ：2010年12月
代 表 者 ：代表取締役社長 橋本真吾
本 社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル8F
U R L ：https://wellvenus.jp/
会社概要
会 社 名 ：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）
設 立 ：2008年6月
代 表 者 ：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
本 社 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階
資 本 金 ：518百万円（2024年11月末時点）
U R L ：https://jfrontier.jp/