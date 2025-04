第14世代 インテル(R) Core(TM) プロセッサー、大容量32GBメモリ搭載 ビジネス用途に最適なWindows 11 Proプリインストール済み 「PRO DP180 14A-806JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年4月10日(木)よりビジネス向けデスクトップPCブランド『PRO DP』シリーズより、第14世代インテル(R) Core(TM) i7-14700、大容量32GBメモリ、超高速SSDを搭載し、ビジネス用途に最適なWindows 11 Proプリインストール済みモデル「PRO DP180 14A-806JP」が新たにラインナップに加わります。

「PRO DP180 14A-806JP」は、パフォーマンス重視の8基のPコアと高効率な12基のEコアを組み合わせ、性能と消費電力のバランスに優れた第14世代インテル(R) Core(TM) i7-14700、大容量32GBメモリ、超高速512GB SSDを搭載し、ビジネス用途に最適なWindows 11 Proプリインストールモデルです。最大3画面出力で作業効率を大幅に向上することができ、ネットワーク機能は有線2.5G LAN + 1G LANの2系統を備え、異なるネットワークへの同時接続などにも対応し、電波の干渉が少なくスムーズで遅延が少ない安定したデータ通信が可能なWi-Fi 6Eに対応し、有線・無線どちらでも安心してご使用可能です。フロント部にSD / micro SDカードスロットを備えており写真などのデータを簡単に取り込め、Copilotをすぐに呼び出せるキーを備えたUSBキーボードが付属し、手軽にAI機能をお使いいただけます。

【PRO DP180 14A-806JP】

■ PRO DP180 14A-806JP製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-PC/PRO-DP180-14A-806JP(https://www.msi.com/Business-Productivity-PC/PRO-DP180-14A-806JP)

