～名古屋に喫茶店をイメージしたかわいいお店がオープン!!～　「リラックマストア＆すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、株式会社キデイランド(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:津村 孝彦)の運営により、リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」(約32.01坪)が2025年4月25日(金)、愛知県名古屋市中区 名古屋パルコ東館3階にオープンすることをお知らせします。

「リラックマストア」は、『Happy life with Rilakkuma』(幸せな生活はリラックマと共に)をコンセプトにしたリラックマの専門ショップで、リラックマを通じて、沢山の“Happy”を提案するお店です。また併設する「すみっコぐらしshop」は、『Everyday with Sumikko』をコンセプトとしたすみっコぐらしの専門shopです。のんびりダラダラしているリラックマや、ちょっぴりネガティブだけれど個性的な「すみっコ」たちに囲まれて、大人から子供まで癒されるお店となっています。

名古屋らしい喫茶店をイメージした「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」OPEN!

フード&スイーツと一緒にリラックマとすみっコがあなたをお出迎え!ちょっぴりレトロであたたかみのある店内でほっこり過ごしませんか?

またオープンに合わせて、4月25日から限定商品や、お買い上げ特典をご用意。ぜひこの機会に、「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」にお越しください。

《店舗概要》

店舗名 :「リラックマストア&すみっコぐらしshop 名古屋パルコ店」

延べ面積(総面積): 約105.83平方メートル /約32.01坪

■サンエックスネット:https://www.san-x.co.jp

■リラックマごゆるりブログ:https://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma

■リラックマストアブログ:https://www.san-x.co.jp/blog/store

オープン :2025年4月25日(金)

所在地 :〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄3‐29‐1 名古屋パルコ東館3階

営業時間:10:00~21:00

年間休日:不定休(営業時間の確認などは、店舗にご確認下さい。)

■お買い上げ特典

4月25日(金)~

「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」にて、リラックマ商品を4,400円(税込)以上お買い上げのお客様に「オリジナルチャーム」を先着でプレゼント!

※無くなり次第終了

※数量限定ですので、1会計につき、1点のプレゼントとさせていただきます。

「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」にて、すみっコぐらし商品を4,400円(税込)以上お買い上げのお客様に「オリジナルチャーム」を先着でプレゼント!

■限定商品

4月25日(金)~

▲(左)ぶらさげぬいぐるみ(リラックマ) 2,420円(税込)

(右)ぶらさげぬいぐるみ(キイロイトリ) 2,200円(税込)

▲てのりぬいぐるみ ぺんぎん?/ねこ 各1,430円(税込)

上記、商品以外にも幅広い商品をご用意しております。

≪事前予約申し込みについて≫

詳細はリラックマストアブログで後日ご案内いたします。

■リラックマストアブログ:https://www.san-x.co.jp/blog/store

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

■サンエックスネット:https://www.san-x.co.jp

■リラックマストア&すみっコぐらしshop HP:https://www.san-x.co.jp/blog/store

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式Twitter:https://twitter.com/_rks_official/

■リラックマストア&すみっコぐらしshop公式instagram:https://www.instagram.com/rilakkuma_store_official/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.