ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下のウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、「IT導入補助金2025」のIT導入支援事業者として認定を受け、ウィーメックスのクリニック用レセコン一体型ハイブリッド電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」(※1) 、クリニック用レセプトコンピュータ「Medicom-HRf core」(※2) 、保険薬局用電子薬歴「PharnesX-MX」(*3)、保険薬局用レセプトコンピュータ「PharnesX-EX」(※4)の基本ソフトウェア初期費用等が、補助対象ITツールとして承認されたことをお知らせいたします。





■IT導入補助金とは「IT導入補助金」とは、経済産業省・中小企業庁が推進する「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」のことで、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的に、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する制度です。補助対象者には、従業員数300名以下の医科診療所（個人事業主・医療法人など）や資本金5,000万円以内・従業員数50名以下の保険薬局（小売業など）も含まれます。■ウィーメックスの対象製品・クリニック用レセコン一体型ハイブリッド電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」(https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud?utm_campaign=pr250403)

・クリニック用レセプトコンピュータ「Medicom-HRf core」(https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrfcore?utm_campaign=pr250403)

・保険薬局用電子薬歴「PharnesX-MX」(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx)

・保険薬局用レセプトコンピュータ 「PharnesX-EX」(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx?utm_campaign=pr250403)



■補助金の種類

・優遇内容：通常枠

補助額5万円～150万円未満、補助率1/2以内（最低賃金近傍の事業者 補助率2/3以内）

※３か月以上、地域別最低賃金＋50円以内で雇用している従業員数が全従業員の30％以上だと示した事業者は補助率2/3以内



■本件に関する関連サイト

補助金の申請をご検討されるお客様は、「IT導入補助金2025」事務局Webサイト、およびウィーメックスWebサイト「補助金・税制のご紹介」のページをご参照ください。

●「IT導入補助金2025」公式サイト

通常枠

https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/

インボイス対応類型

https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/

●ウィーメックスWebページ

「補助金・税制のご紹介（電子カルテ・レセコン・電子薬歴導入の方へ）」

https://www.phchd.com/jp/medicom/subsidy(https://www.phchd.com/jp/medicom/subsidy?utm_campaign=pr250403)

(※1) クリニック用レセコン一体型ハイブリッド電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」

https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud(https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud?utm_campaign=pr250403)

(※2) クリニック用レセプトコンピュータ「Medicom-HRf core」

https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrfcore(https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrfcore?utm_campaign=pr250403)

(※3) 保険薬局用電子薬歴「PharnesX-MX」

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx?utm_campaign=pr250403)

(※4) 保険薬局用レセプトコンピュータ「PharnesX-EX」

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx?utm_campaign=pr250403)

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開する ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。「メディコム」ブランドの医事コンピューターや電子カルテシステムの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。また、2023年10月に富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社より電子カルテ・ レセプト関連事業を取得し、ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社が誕生。国内の「医療DX」を推進するヘルスケアIT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com(https://www.wemex.com?utm_campaign=pr250403)

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名：代表取締役社長 高橋秀明



＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2023年度のグループ連結売上収益は3,539億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp(https://www.phchd.com/jp?utm_campaign=pr250403)



お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com