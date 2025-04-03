定期購買アプリ、カラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、高機能・サポート充実の日本製サブスク「定期購買」アプリが、株式会社ファクトリージャパングループが運営する カラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」（ https://shopping.karada39.com/ ）に採用されたことをお知らせいたします。

■ 「カラダマルシェ」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

以前利用していたECカートシステムは、注文日と決済日が異なる設定であったため、お客様にとって分かりづらく、ユーザビリティの高いシステムを探していました。

〈導入の決め手〉

決済に関する課題はもちろん、スキップや解約など細かな設定も可能で、ユーザビリティの高さと多数の企業様がご利用中であることが魅力でした。

ECカートシステム自体をShopifyへ移行し、Shopifyの利用が初めてであったので、詳細なマニュアルからチャット等、サポート体制が充実している面も安心材料となりました。

〈導入後に期待する効果〉

お客様にとって分かりづらさが解消され、使いやすくなったと感じていただけたら幸いです。

また、アプリの機能も日々アップデートされているため、お客様にとってより良い機能を実装し、

当社としてのサービスもアップデートしていきたいと考えております。

■ 「カラダマルシェ」について

カラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」：https://shopping.karada39.com/

国内外に展開する整体サロン、カラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」です。

「整える技術」をベースに生まれたセルフケア商品を、サロンのお客様はもとより、カラダに悩みを抱える全国の方々へ広くご紹介したい。

そんな想いでカラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」は、運営されています。

より良い商品のお届けはもちろん、より便利でお得なサービス、情報発信にも努めて参ります。

明日のKA・RA・DA創りに、カラダマルシェをお役立てください。

■ Shopifyアプリ「定期購買」について

Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

〈特徴〉

・直感的でシンプルな設定画面

・お客様からも高評価をいただくカスタマーサポート体制

・カスタム開発、機能要望をスピーディーに実現する開発体制

・広告等の成果計測も可能（計測タグの設置には別途アプリや、Liquidファイルの編集が必要になります）

〈機能〉

・テーマへ定期購買機能のインストール

・定期購買のプラン設定

・定期購買の初回、回数指定などの柔軟な割引設定

・サンプル商品販売機能

・定期購買の注文、顧客管理

・購入金額によって割引率を変更できる会員ランク機能

・マイページでの商品追加/変更/削除やアップセル機能

・マイページのフルカスタマイズ機能 など

〈導入インストール数8,000以上、Shopifyの定期購買アプリ〉

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービスについて】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)