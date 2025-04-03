電子黒板 『MIRAI TOUCH』│さつき株式会社は「EDIX（教育総合展）東京2025」に出展します

さつき株式会社

さつき株式会社（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：祖父江 洋二郎 以下：当社）は、

2025年4月23日(水)～4月25日(金)に開催される「第15回EDIX（教育総合展）東京」に出展します。

MIRAI TOUCHの最新モデルの展示に加え、ブース内セミナーを実施します。

見どころ、主な出展内容

「MIRAI TOUCH(ミライタッチ)(https://mirai-touch.com/)」の機能や現場での活用方法などを担当者が実演デモを交えて詳しくご紹介。

そのほか、自治体・学校現場の先生方による無料セミナーの開催や、ご来場者様にご活用いただける特典をご用意しております。

＜出展製品＞

・【業界初】ChromeOS を搭載した電子黒板 『MIRAI TOUCH for ChromeOS』(https://mirai-touch.com/information/chromeos/)

・【EDLA】実物投影機内蔵(光学ズーム)電子黒板 『Xシリーズ』(https://mirai-touch.com/information/3x-series/)

・【EDLA】学校現場で求められる機能がこの1台に 『Pシリーズ』(https://mirai-touch.com/information/p-series/)

・【32型】バッテリー内蔵型 モバイルタッチディスプレイ『move』(https://mirai-touch.com/information/move/)

＜ブース内セミナー＞

「GIGAスクールの今と未来 ～ICT活用と授業デザインの最前線～」をテーマに、

教育スペシャリストによる、自治体・学校現場、それぞれのセミナーを複数開催予定です。

【参加費無料、予約不要】のためぜひ足を運んでいただければと思います。

EDIX（教育総合展）とは

小学校、中学・高等学校、大学、専門学校、教育委員会、地方自治体、塾・予備校などの教育関係者が多数来場する、日本最大級の教育分野の総合展示会です。

「教育をより良いものにしたい」と願う人たちが集まり、それに応えるために出展各社より教育現場の課題解決に役立つ最新製品やサービスが一堂に集結します。

展示会概要

ミライタッチブースは【南展示棟・ICT機器ゾーン】にて展示を予定しています。

会期 ：2025年4月23日（水）～25日（金）10:00～18:00

（最終日のみ17:00終了）

会場 ：東京ビッグサイト 南展示棟(https://g.co/kgs/1judrdS) ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分

ブース ：南2ホール ICT機器ゾーン

※入場には事前登録（無料）が必須です。

下記公式サイトにてご登録ください。ご登録完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。

■事前登録サイト

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1317854774262190-YZ3

■EDIX（教育総合展）東京2025 の詳細はこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

インクルーシブ電子黒板 MIRAI TOUCH』とは

『MIRAI TOUCH』は使う人(健常者、障がい者、老若男女、ITが苦手な方)を限定せず、誰にとっても使いやすいと感じてもらえるような「インクルーシブ電子黒板」をコンセプトに据えた製品です。「書く」「消す」「映す」を簡単に操作できるため、ICT機器に苦手意識を持った先生でも直感的にご利用になれます。

今後も、ユーザーの声を反映しながら、さらなるICT環境の発展に貢献して参ります。

【お問い合わせ先】

さつき株式会社

ITソリューション事業部

マーケティング担当 柳 颯人(やなぎ はやと)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル18階

フリーダイヤル：0120-261-271

Web：https://mirai-touch.com

https://biz.mirai-touch.com

当社のプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/114211



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