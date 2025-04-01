『忍たま乱太郎』アクリルスタンド全86種の再受注販売がスタート！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

多くのファンの皆さまからの熱いご要望を受け、全86種類のアクリルスタンドの再受注販売が決定！

「前回買い逃してしまった……」

「劇場版を好きなキャラが増えた！」

「最近忍たまにハマった！」

そんな皆さま！

お見逃しのないようこのチャンスにぜひお気に入りのキャラクターをお迎えしてください！

『忍たま乱太郎』のアクリルスタンドは、アニメイト通販にて2025年4月17日23時59分まで受付中。

商品情報

■忍たま乱太郎 select×collect アクリルスタンド

価格 ：1,650円～2,200円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

サイズ ：約W70mm×H145mm～W100mm×H190mm内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類 ：全86種

ラインナップ：猪名寺乱太郎、摂津のきり丸、福富しんべヱ、二郭伊助、黒木庄左ヱ門、皆本金吾、山村喜三太、加藤団蔵、佐竹虎若、笹山兵太夫、夢前三治郎、黒門伝七、今福彦四郎、任暁佐吉、上ノ島一平、初島孫次郎、二ノ坪怪士丸、鶴町伏木蔵、下坂部平太、池田三郎次、能勢久作、川西左近、時友四郎兵衛、羽丹羽石人、伊賀崎孫兵、神崎左門、次屋三之助、富松作兵衛、浦風藤内、三反田数馬、綾部喜八郎、平滝夜叉丸、田村三木ヱ門、斉藤タカ丸、浜守一郎、久々知兵助、尾浜勘右衛門、竹谷八左ヱ門、鉢屋三郎、不破雷蔵、潮江文次郎、立花仙蔵、中在家長次、七松小平太、食満留三郎、善法寺伊作、大川平次渦正、ヘムヘム、土井半助、山田伝蔵、山田利吉、食堂のおばちゃん、小松田秀作、松千代万、野村雄三、安藤夏之丞、厚着太逸、斜堂影麿、日向墨男、戸部新左エ門、新野洋一、ユキ、大川シゲ、トモミ、山本シナ、兵庫第三協栄丸、蜉蝣、鬼蜘蛛丸、義丸、舳丸、重、間切、網問、稗田八宝斎、木野小次郎竹高、魔界之小路、キャプテン達魔鬼、しぶ鬼、いぶ鬼、ふぶ鬼、山ぶ鬼、雑渡昆奈門、諸泉尊奈門、山本陣内、高坂陣内左衛門、照星

受注期間 ：2025年4月1日11:00～４月17日23:59

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■著作権表記

(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP

※掲載内容は現段階の情報によるものであり、今後変更となる可能性があります。