プレナスが提供するラジオ番組のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE 」が4月1日（火）で３年目に入ります！

株式会社プレナス

株式会社プレナス(本社:中央区銀座、社長執行役員:金子 史朗)は、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」と定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」を2025年3月末現在、国内に2,809店舗展開しております。

当社がJ-WAVE(81.3FM)で提供しているラジオ番組のコーナー『PLENUS RICE TO BE HERE』が、4月1日(火)で3年目に入ります。

『PLENUS RICE TO BE HERE』は、日本の食文化を通して、地方文化の中で育まれてきた“日本ならではの知恵”を紐解くラジオのコーナーです。ナビゲーターの山口謠司氏(作家・文献学者)が、その土地に実際に足を運んで取材を行い、現地で得たその土地々々の風俗から食文化の情報を、テンポよくご紹介しています。

山口氏からは、「3年目は、もっと楽しく、明るく、分かりやすく、もっと深く、もっと繋がり、色、風景、香り、味をリスナーの皆様がイメージできるように頑張ります。」というメッセージをいただいています。ぜひ、ご期待ください。

放送は限られたエリアでしかご聴取いただけませんが、Podcastをご利用いただくことで、いつでもどこでも無料で『PLENUS RICE TO BE HERE』をお楽しみいただけます。Podcastは「Apple Podcasts」「Spotify」 「Amazon Music」のプラットフォームに対応しております。お持ちの携帯端末などにデータをダウンロードしていただければ、オフラインでも聴取が可能です。ぜひこの機会にご聴取ください。

- 「PLENUS RICE TO BE HERE」概要タイトル PLENUS RICE TO BE HERE内容 食を通じて、各地に伝わる日本文化を紐解いていきます放送局 J-WAVE(81.3FM)放送日時 毎週月~木曜日 15:10~15:20 ( PEOPLE'S ROASTERY内)聴取方法 J-WAVE(1都3県)、ラジコ(radiko)、一部のコミュニティFM、 Podcastナビゲーター 山口謠司(作家・文献学者)コーナーサイト https://www.j-wave.co.jp/original/neighbors/ricetobeher- 「PLENUS RICE TO BE HERE」 Podcast各プラットフォーム■Apple Podcastshttps://podcasts.apple.com/us/podcast/plenus-rice-to-behere/id1690142833■Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4iul0uUZYc5m7a1WbO2Qhm■Amazon Musichttps://music.amazon.co.jp/podcasts/67bba131-db96-4cf5-8465-1cb263c80b05/plenus-rice-to-be-here- ナビゲータープロフィール

山口 謠司(やまぐち ようじ)

1963(昭和38)年、長崎県佐世保市に生まれる。現在、平成国際大学新学部設置準備室学術顧問。大東文化大学名誉教授。中国山東大学客員教授。博士(中国学)。

大東文化大学文学部卒業後、同大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員や大東文化大学文学部教授を経て、現職。専門は、文献学、書誌学、日本語史など。また、平成国際大学、宝塚医療大学などで新しい学部や研究所を創設しながら、作家、ラジオパーソナリティ、イラストレーター、書家としても活動。