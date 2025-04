MSI、最新のIntel(R) Core(TM)Ultra プロセッサー（シリーズ2）対応のZ890チップセット搭載マザーボード「MEG Z890 GODLIKE」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel(R) Core(TM)Ultra プロセッサー(シリーズ2)対応のZ890チップセット搭載マザーボード「MEG Z890 GODLIKE」を2025年4月11日(金)に発売いたします。

【MEG Z890 GODLIKE】:税込210,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-Z890-GODLIKE

【MEG Z890 GODLIKEの主な特徴】

●堅牢な電源回路と強力な冷却設計

26+2+1+1フェーズ 110A SPSの堅牢な電源回路と、強力な放熱性能を誇るウェーブフィンヒートシンクやダイレクトタッチクロスヒートパイプ、さらには金属製バックプレートを備え、オーバークロックなどの非常に厳しい状況下でも常に安定して、最高のパフォーマンスを発揮できるようになっています。

●M.2 SSDをスライドして増設可能な拡張カードM.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5

本製品には、M.2 Gen5 SSDを2基増設可能な拡張カードM.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5が付属しています。カートリッジにSSDを取り付けてから、スライドさせてカートリッジを拡張カードに挿し込むことでSSDを増設することができます。これにより、SSD増設のたびに拡張カード本体をPCから外す必要がなくなります。

●3.99インチ液晶ディスプレイ Dynamic Dashboard III

マザーボード上に3.99インチ液晶ディスプレイ「Dynamic Dashboard III」を搭載しています。このディスプレイにはハードウェアの情報やデバック情報、BIOS更新情報などを表示でき、トラブルシューティングやモニタリングに役立ちます。他にも現在時刻などを表示することも可能です。

●ケーブルマネジメントが簡単になるEZ LINK設計+組み立てが簡単になるEZ DIY設計

PROJECT ZERO(背面コネクタ)シリーズからインスピレーションを受けたEZ LINK設計を採用し、ケーブルマネジメントが容易になり、見た目がきれいなPCを簡単に組み立てることができます。また、ボタンを押すだけで簡単にグラフィックスカードを脱着できるEZ PCIE Releaseや、M.2 SSDの脱着が簡単になるEZ M.2 CLIP II、M.2ヒートシンクを簡単に脱着できるEZ MAGNETIC M.2 SHIELD FROZR IIを搭載し、システムの組み立てはもちろん、メンテナンスやパーツ交換時の手間が省けます。

●高速インターフェイスを豊富に装備

Thunderbolt(TM) 5ポートを2基増設可能な拡張カード「Thunderbolt(TM) M5」が付属し、最大120Gbpsの転送速度を実現します。背面にIOパネルには、Thunderbolt(TM)4ポートやWi-Fi 7(320Mhz帯サポート)、10G LAN + 5G LANを搭載しており、様々なデバイスとの高速通信を可能にします。合計15基のUSBポートを搭載しており、様々な周辺機器を同時に利用でき、快適なPC環境を構築できます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.