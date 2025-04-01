【全国の道の駅を応援！】株式会社トランスは『全国道の駅 連絡会』賛助会員に加盟いたしました！

株式会社トランス

◆集客・売上拡大に悩まれている道の駅運営の皆様を応援！

◆道の駅の物販グッズ作成ならオリジナルグッズドットコムにお任せ！

◆Web上で見積から発注まですべて完結！初めての方でも安心！

この度、株式会社トランスは『全国道の駅 連絡会』賛助会員に加盟いたしました！

近年、地域活性化の重要性が高まる中、道の駅はこれまでの道路休憩施設の休憩場所だけでなく、地方創生・観光の拠点として、更なるサービス提供への期待が高まっています。

当社は、この度、『全国道の駅連絡会』賛助会員として、地域の魅力をさらに引き出すための取組みを開始いたしました。特に、当社が運営する『オリジナルグッズドットコム(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)』を通じて、道の駅のオリジナルグッズを作成し、地域の特産品や文化を広めるサポートをいたします。

※『全国道の駅 連絡会』賛助会員とは？

全国道の駅連絡会は、民間をはじめとする多様な主体と連携し、地域の活性化や「道の駅」の活動を支援する団体です。

賛助会員は、民間の技術やアイデアにより道の駅の更なる活性化を目的とした企業や団体で構成され、情報交換や連携

を通じて道の駅の質の向上を目指しています。賛助会員は、道の駅の運営に関するセミナーや勉強会の実施など、

地域振興や利用者サービスの向上に寄与する活動を行っております。

道の駅でも高まるインバウンド需要

インバウンド需要により、お土産の購入機会が増えており、 オリジナルグッズの作成は重要なビジネスチャンスとなっています。 訪日外国人は「日本らしさ」を求めており、和風アイテムやエコグッズなど日本ならではの商品が特に人気です。 地域特産品や文化を反映したユニークな商品は、訪日外国人にとって特別な思い出の詰まったグッズとして手元に残り、リピーターを生む要因にもなります。

また、道の駅のオリジナルグッズ作成は地域の魅力を発信する絶好の機会です。 地域特有のオリジナルデザインが施されたグッズは SNSでの拡散効果を狙いやすく、地域の知名度向上にも寄与します。

当社が運営するECサイト「オリジナルグッズドットコム」では、ロゴやイラストをプリントするだけで簡単にインバウンド需要に合わせたオリジナルグッズが作成できます。

オリジナルグッズドットコムでできること

Point1 必要なときに必要な分だけ

名入れしたオリジナルグッズが30個から作成可能！小ロットから、オリジナルグッズ作成を承っております。

無地のサンプルについても1～3点までのご購入が可能。

在庫リスクが心配な方でも安心してグッズ作成をしていただくことができます。

詳細を見る :https://original-goods.com/user_data/feature/small-lot-novelty?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki

Point２ Web上ですべて完結！

予算から商品を検索できる『予算フィットナビ(https://original-goods.com/price-simulator?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)』や自動見積機能を使って、その場で見積・納期まで確認ができます。

詳細を見る :https://original-goods.com/price-simulator?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki

Point３豊富な品ぞろえで理想のオリジナルグッズが作成可能！

業界最大級の商品数で、カラーバリエーションも豊富です。

地名や名産品、ご当地キャラクターのイメージに合わせたグッズを見つけて、理想のオリジナルグッズを作成できます。

詳細を見る :https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki

初めてグッズを作成する方でも安心してご利用いただけるオリジナルグッズドットコム。

ぜひ集客や売上拡大の一つの手としてオリジナルグッズ作成を始めてみましょう！

▼道の駅グッズ特集はこちら

https://original-goods.com/category/industry/michinoeki-goods/(https://original-goods.com/category/industry/michinoeki-goods/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)

オリジナルグッズドットコムについて

「オリジナルグッズドットコム(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)」は、商品に企業ロゴやオリジナルデザインをプリントして、オリジナルグッズ・記念品・ノベルティを作成することができるECサイトです。

■商品ページで見積り・納期確認できる

オリジナルグッズ作成を検討する際に必要な見積りや納期を、商品ページですぐに確認できるため、お問い合わせの手間を省き、その場でご検討いただけます。

■30個からグッズ作成

小ロット30個から作成できるグッズが多いため、SKUごとに数量の調整がしやすく、在庫リスクを最小限に抑えてグッズ作成ができるのもポイントです。

■最短2営業日でプリント・出荷できるグッズ

「クイックプリント」対応グッズは、最短2営業日でプリントして出荷が可能です。急ぎでグッズが必要な際はぜひご活用ください。

■お得なポイントサービス

オリジナルグッズドットコムでは、無料会員登録で購入金額に応じて１％のポイントを還元しております。お得にグッズ作成が可能です。今なら無料会員登録で500円クーポンプレゼント中です。

オリジナルグッズドットコムでは、早く、簡単にクオリティの高い物販グッズ・ノベルティ・記念品の作成ができます。専門のサポートスタッフがおりますので、グッズ作成が初めての方や、入稿データの不明点などサポートいたします。物販グッズ・ノベルティ作成はオリジナルグッズドットコムにお任せください。

人気のオリジナルグッズカテゴリはこちら

■SDGsグッズ

https://original-goods.com/category/sdgs/(https://original-goods.com/category/sdgs/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)



■エコバッグ・トートバッグ

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■ポーチ・ケース

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■タンブラー・ボトル・マグカップ

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■モバイルバッテリー・チャージャー

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■記念品

https://original-goods.com/category/kinenhin/(https://original-goods.com/category/kinenhin/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)



株式会社トランスについて

【会社概要】

プライム上場企業トランザクションのグループ会社

社名：株式会社トランス

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル9階

代表取締役：猪口 祐紀子

事業内容：

・セールスプロモーションツールの企画・制作（ノベルティ、プレミアムグッズ、SPツール全般）

・販促キャンペーンの企画立案・実施（WEB、SNS、イベント、店頭販促、事務局）

・ライブコンサートグッズ、キャラクターグッズ、ファッション雑貨などODM製品の企画制作・販売

・グッズECサイトの企画・運営

・「MOLESKINE」の日本市場における企業間取引に係るオフィシャルパートナー

設立：1987年（昭和62年）1月19日

営業時間：10:00~18:00(土日祝日を除く)

HP：

物販グッズ・記念品・ノベルティ制作サイト「オリジナルグッズドットコム」https://original-goods.com/(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)

株式会社トランス コーポレートサイト https://www.trans.co.jp/(https://www.trans.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC250401michinoeki)