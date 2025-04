「サンリオピューロランド」初のワークショップ型アトラクション「CHALLENGE PURO」のコンセプト立案と演出をサポート

ソニーマーケティング株式会社(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1603142

ソニーマーケティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:川口大輔、以下、ソニーマーケティング)は、株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)初のワークショップ型アトアクション「CHALLENGE PURO(チャレンジピューロ)」のコンセプトの立案と演出のサポートおよび関連機器の納入を行いました。

「CHALLENGE PURO」は、2025年3月20日にオープンしたピューロランド初のワークショップ型アトアクションです。ハローキティの“お仕事アトリエ”がモチーフとなっており、オリジナルキャラクターパフェを作る「パティシエ体験」、世界に一つだけのハローキティのコスチュームデザインを描く「衣装デザイナー体験」、タブレットを使用して自分だけのオリジナルキャラクターを作る「キャラクターデザイナー体験」の3つの体験ができます。本アトラクションは3~15歳を対象としています。

ソニーマーケティングは、本アトラクションのコンセプトである『幼少期のはじめての経験、思い出を紡ぎ心に残る「原体験」がうまれ、成功も失敗もない、子どもたちがチャレンジしたこと自体をみんなで褒めあう場所』の設計のサポートを行いました。

また、ソニーマーケティングでは「CHALLENGE PURO」全体のコンセプト立案および演出のサポートに加え、ワークショップ体験のひとつである「パティシエ体験」のシステム設計とコンテンツ制作を行っています。完成したパフェをテーブルに置くと、プロジェクションマッピングの映像と音楽でパフェの完成をお祝いするなど、映像と音響を統合した演出を提案しています。

本アトラクションの納入にあたっては、これまでソニーマーケティングで手がけてきた多くのロケーションエンタテインメント領域への導入実績における知見を活かし、ワークショップ型アトラクションのコンセプト立案から演出システムの構築をサポートし、納品までを手がけました。

