「AI検定」「C言語プログラミング能力認定試験」「Javaプログラミング能力認定試験」「Pythonプログラミング能力認定試験」ほか8試験の公開試験申込受付を開始【2025年6月15日開催】
株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2025年6月15日（日）に開催する「ケア・コミュニケーション検定(https://www.sikaku.gr.jp/c/cc/)」「営業力強化検定(https://www.sikaku.gr.jp/sale/)」「ホテル実務技能認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/th/)」「AI検定(https://www.sikaku.gr.jp/ai/)」「情報処理技術者能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/)」「C言語プログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」「Javaプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」「Pythonプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/py/)」の公開試験の申込受付を2025年4月1日より開始しました。
「Pythonプログラミング能力認定試験」は2024年6月より教育機関や企業等の団体を対象に先行提供開始した新しい試験で、個人受験可能な「公開試験」は今回が初回開催となります。
※いずれも「リモートWebテスト(https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/)」による在宅・在社受験形式となります。
■ケア・コミュニケーション検定 第9回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 5,100円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/c/cc/ind/apply/individual/
■営業力強化検定 第9回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 5,200円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/sale/#individual
■ホテル実務技能認定試験 第47回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 初級 6,700円（税込）、上級7,300円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/th/individual/
■AI検定 第9回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 4,600円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/ai/individual/
■情報処理技術者能力認定試験 第70回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 3級 5,400円（税込）、2級 6,200円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/individual/
■C言語プログラミング能力認定試験 第66回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 3級 5,400円（税込）、2級 6,600円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/cp/individual/
■Javaプログラミング能力認定試験 第66回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 3級 5,400円（税込）、2級 6,600円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/jv/individual/
■Pythonプログラミング能力認定試験 第1回公開試験
試験日 ： 2025年6月15日（日）
受験料 ： 3級 4,000円（税込）、2級 5,200円（税込）、1級 6,400円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/py/individual/
▼サーティファイ全試験の2025年度公開試験日程はこちら
https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/747
■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について
公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。
リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を叶えた受験システムです。
１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室 をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。
リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/
【会社概要】
社名 ：株式会社サーティファイ
事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供
設立 ：2001年6月
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂
URL ：https://sikaku.gr.jp/