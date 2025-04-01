【4/1より】「【神奈川県】最大500万円/中小企業生産性向上促進事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2025年4月1日(火)より、「【神奈川県】最大500万円/中小企業生産性向上促進事業費補助金」の申請サポートを開始します。
神奈川県の大人気「中小企業生産性向上促進事業費補助金」が今年も公募開始します！
公募期間：
【6月公募】令和7年5月1日（木曜日）9時～ 令和7年6月 30 日（月曜日）
【7月公募】令和7年7月1日（火曜日）9時～ 令和7年7月 31 日（木曜日）
【8月公募】令和7年8月1日（金曜日）9時～ 令和7年8月 29 日（金曜日）
生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大500万円(補助率1/2)を支給します。
まさに「神奈川県のものづくり補助金」です！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
☆相談・申請サポートはこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=64122
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
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