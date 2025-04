N高等学校・S高等学校 2024年度大学入試合格実績速報を公開

学校法人角川ドワンゴ学園

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校(以下、N/S高)は、2024年度大学入試合格実績*の速報を公開しました。

▶2024年度 大学合格実績:https://nnn.ed.jp/results/next_stage(https://nnn.ed.jp/results/next_stage)

*2025年3月29日時点(昨年度同日比較)

◼️2024年度の合格実績傾向

今年度は、東京大学に過去最多となる7名が合格し、国公立大学、旧帝大(北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学)、国公立医学部医学科、早稲田・慶應、関関同立などの難関私立大学、海外大学でそれぞれ合格者数が増加しました。

東大合格者のうち5名は新入学から3年間N高グループで学んだ生徒で、そのうち1名はN中等部とN高グループで合計6年間学んだ生徒でした。また、N中等部出身生徒を含む4名は、難関大学を目指すコミュニティ「*CLASS H」の参加者(既卒1名含む)です。

N高グループの通学コース、オンライン通学コースおよびN中等部では、プレゼンテーション力やリーダーシップを養う探究学習のプログラムを実施しており、総合型選抜入試でも多くの生徒が合格しています。特に今年度は、通学コース生とオンライン通学コース生の合格のうち36%が総合型選抜入試での合格となりました。

海外大学は昨年度初めて合格者数が100名を超えましたが、今年度も増加し合格者数は193名(昨対比140%)、「THE世界大学ランキング」100位以内の海外大学の合格者数は41名(昨対比141%)となりました。学園内予備校「*N塾」の海外進学コース在籍生の全員が海外大学に合格しているほか、「THE世界大学ランキング」で上位に位置する大学に合格した生徒も同コースを活用していました。

また、関連校であるオンライン大学「ZEN大学」の開学により、N高グループからZEN大学に出願する生徒も約1,600名となり、大学進学率は45.4%(昨対比+11pt)となりました。

*:Class H(クラス エイチ)は、難関大学を目指す生徒が自由で主体的な学びによって、本質的な思考力と実践力を高めていくコミュニティです。共通テストから東大入試問題までを意識した月1回のオリジナルテストや、東大生および東大出身者で構成されるチームとの議論・交流などを通じて、学習面・環境面・経済面のサポートを実施しています。

*「N塾」は、大学受験対策や基礎学力の向上、海外大学受験や難関大学受験など、多様な学習ニーズに対応する学園内予備校です。共通テスト対策や難関大学向けの講座を提供し、学習の遅れを感じる生徒も安心して学べる環境を整えています。海外大学進学を希望する生徒には、英検やTOEICの資格取得支援も行い、進路に必要なスキルを身につける機会を提供しています。

<2024年度大学入試合格実績 速報数値>

■国公立大学に189名(昨対比111.17%)、東大に7名(700%)、旧帝大に23名(255.56%)が合格

国公立大学の合格者数は189名(昨対比111.17%、19名増)、そのうち東京大学の合格者数は7名(昨対比700%、6名増)、旧帝大(北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学)の合格者数は23名(昨対比255.56%、14名増)となりました。

■医学部医学科に13名(昨対比130%)が合格

医学部医学科の合格者数は13名(昨対比130%、3名増)、そのうち国公立大学の医学部医学科の合格者数は5名(昨対比250%、3名増)となりました。

■早稲田・慶應に82名(昨対比107.89%)、関関同立に291名(昨対比138.57%)が合格

早稲田大学・慶應義塾大学の合格者数は合わせて82名(昨対比107.89%、6名増)でした。また、関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)の合格者数は291名(昨対比138.57%、81名増)となりました。

■海外大学に193名(昨対比140%)、「THE世界大学ランキング」100位以内の大学に41名(昨対比141%)が合格

海外大学の合格者数は193名(昨対比140%、55名増)となり、The University of Chicago(シカゴ大学)、University of Michigan(ミシガン大学)、The University of Manchester(マンチェスター大学)、The University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学)、King’s College London(キングス・カレッジ・ロンドン)、The University of Melbourne(メルボルン大学)など、「THE世界大学ランキング」100位以内の大学の合格者数も41名(昨対比141%、12名増)となりました。

※当実績は生徒および卒業生からの申告に基づいて集計しています。

※1人で複数の大学・学部・学科に合格した場合は、それぞれに合格者として計上しています。

※合格者はN高等学校とS高等学校の合計です。

※国公立大学の合格実績数値には、旧帝大、東京大学の合格者も含みます。

N/S高はこの春9,962名が卒業。2024年度の卒業率は以下の通りとなります。

- 1・2年次に必要単位を取得し、3年次を迎えた生徒の卒業率:98.95%- 2022年度に入学し、2025年3月に卒業した割合:86.14%- 上記から転学・退学した生徒を除いた場合の卒業率:91.68%

*2025年3月31日時点

