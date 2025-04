ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket「ピカチュウex」「リザードンex」「ミュウツーex」

株式会社エンスカイ

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し、全てのお客様にささやかな感動を届ける株式会社エンスカイ(本社:埼玉県草加市、代表取締役社長:川田裕二)は、今年で誕生10周年を迎える紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズより、『ポケポケ』のイマーシブカードをモチーフにした「ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ピカチュウex」「ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket リザードンex」「ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ミュウツーex」を制作。株式会社ポケモンは、2025年4月3日(木)よりポケモンセンターオンラインにて、4月5日(土)よりポケモンセンター店舗にて当商品を発売します。

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

■イラストの世界が現実に!ゲームアプリ『ポケポケ』イマーシブカードが“イラストの世界に飛び込む”魅力そのままに、ペーパークラフトキットになって登場!

『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』のイマーシブカードがペーパーシアターになって登場。ピカチュウex、リザードンex、ミュウツーexのイマーシブカード3種がポケモンセンターにて発売されます。紙を重ねて組み立てることで奥行きを作り、平面の世界を立体的に表現するというペーパーシアター最大の特徴を用いて、イマーシブカードの「イラストの世界に飛び込む体験」という魅力を最大限に引き出しました。

■今回だけの特別サイズや特殊加工によりカードを忠実に再現

ペーパーシアターシリーズ初の試みとして、1層目には透明素材としてホロ加工を施し、カードのキラキラ感を再現。また、色味は通常のペーパーシアターでは使用しないオリジナルカラーを採用し、カードデザインの色味と本製品の風合いのどちらも損なわないようにポケモンの色を表現しました。さらに、よりファンの皆様に喜んでいただけるよう、ポケモンカードの比率に合わせた今回だけの特別サイズで制作しています。

「ピカチュウex」は、没入感を表現すべくあえてピカチュウの表情を隠し、覗き込むことで見えるようなデザインに。「リザードンex」は、可能な限り炎のパーツを施すことで迫力のある見た目に。さらに「ミュウツーex」は、飛び散るガラスを細かく配置し、奥行きを作り出せるペーパーシアターならではの商品に仕上げました。

■ペーパーシアターシリーズ史上最高の制作難易度に

パーツの量が多く細かな作業が必要なため、ポケモンファンの方はもちろん、ペーパークラフト上級者の方にもお楽しみいただける商品です。イマーシブカードのHP、炎、ガラスを再現したパーツは特に細かくできているためピンセットの使用をオススメします。ペーパーシアターならではの立体的なクラフトアートを自らの手で作り上げ、完成後には今にも飛び出しそうなイマーシブカードの世界観をお楽しみください。

■商品概要

・販売元:株式会社ポケモン

・商品正式名称:

ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ピカチュウex

ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket リザードンex

ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ミュウツーex

・セット内容:キットパーツ、組み立て説明書

・商品サイズ:W115×H160×42mm(完成後)

・販売価格:各5,500円(税込)

・制作所要時間:5時間以上

〈オンライン販売〉

・発売日:2025年4月3日(木)

・販売サイト:ポケモンセンターオンライン(https://www.pokemoncenter-online.com/search/?srule=top-new-product&q=2025%E5%B9%B44%E6%9C%883%E6%97%A5%E7%99%BA%E5%A3%B2%20Pok%C3%A9mon%20Trading%20Card%20Game%20Pocket)

※お品切れの際はご容赦ください。

※アクセスされるタイミングによっては、ご利用制限がかかることがございますのでご了承ください。

〈店舗販売〉

・発売日:2025年4月5日(土)

・販売店舗:ポケモンセンター

※ポケモンセンターヒロシマでは、発売日時点での取り扱いはございません。

リニューアルオープン以降、取り扱う可能性がございます。

詳しくは、こちら(https://www.pokemon.co.jp/shop/pokecen/hiroshima/)をご確認ください。

※ポケモンセンター店舗一覧:https://www.pokemon.co.jp/shop/

■PAPER THEATER 概要

ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキットです。今年で誕生から10周年を迎え、シリーズ史上最高となる制作難易度の本商品を開発するなど、より多くの方にお楽しみいただけるよう新しい挑戦を続けています。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができます。現在は、80キャラクター・計300種類以上の商品を展開中。大好きなキャラクターの名場面作りにチャレンジしてみよう!

https://paper-theater.com/

*PAPER THEATER公式Xアカウント(@Ensky_PT(https://x.com/Ensky_PT))にて最新情報を更新中!

■エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー&ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP(Intellectual properties)に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。

https://www.ensky.co.jp/

