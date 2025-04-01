べあ～君が47都道府県の魅力をダンスで発信！
Apaman Network株式会社（東京都千代田区・APAMAN株式会社の連結子会社、代表取締役社長 山崎戒）は、April Dreamプロジェクトに賛同し、全国47都道府県の魅力を発信する取り組みをスタートします。
当社は、全国に展開する「アパマンショップ」ブランドの強みを生かし、企業キャラクター「べあ～君」が各地の魅力をダンスで表現しショート動画を毎週SNSで配信します。日本の魅力を多くの方々に知っていただくことで、地域活性化の一助となることを目指します。
地方創生への貢献
地方での住まい探しをサポート
・47都道府県に展開するアパマンショップのネットワークを活かし、地方での住まい選びをサポートします。
・地方移住を検討している方々に、住環境やライフスタイルの魅力を発信します。
地域の魅力を全国に発信
・べあ～君が各都道府県の観光地や特産品、文化などを紹介し、全国の方々に地域の魅力を届けます。
・地元企業や観光施設との連携を通じ、地域のPR活動の支援を行います。
地域経済の活性化
・SNSを活用した発信により、観光客の増加や地方移住の促進を図ります。
・地域の特産品や伝統工芸を紹介し、販路拡大や認知向上に貢献します。
■ 公式SNSアカウント
[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/63_1_ea2cd7f2332bdfc38218fcddcd3cf8e9.jpg ]
【Apaman Network株式会社】
Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。
URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/
【APAMAN株式会社】
APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。
賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。
URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/
【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】
APAMAN株式会社 広報担当
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階
Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp
＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら ： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/