カナダ観光局、「カナダの、その奥へ―2025」特設サイトを公開
カナダ観光局
URL: https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/oku2025
主なコンテンツ：
カナダ観光局（日本地区代表：半藤将代）は、2025年3月31日より、広大なカナダに溢れる多彩な魅力を動画コンテンツで紹介する特設サイト「カナダの、その奥へ―2025(https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/oku2025)」を公開しました。
2025年4月13日から「EXPO 2025 大阪・関西万博」が開幕し、世界中から参加する人々が未来に向けて多様な価値観を分かち合う機会が広がります。会場内のカナダパビリオンにおいても、カナダの革新性、多様性、創造性、持続可能な社会に関する取り組みを紹介します。
カナダ観光局では、「EXPO 2025 大阪・関西万博」の開催に合わせた特設サイト「カナダの、その奥へ―2025」を通して、カナダのユニークな体験や物語を紹介していきます。カナダ観光局ウェブサイト限定動画やメディアとのタイアップコンテンツ、さらにはカナダで制作された動画の日本語字幕版など、豊富なラインアップを掲載。さらに、今後、カナダにゆかりのある人々のメッセージ動画なども紹介していく予定です。
URL: https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/oku2025
主なコンテンツ：
『アトランティック・カナダ ユネスコ回廊を行く』（オリジナルコンテンツ）
『茂木健一郎がリアルに体感した「人生が変わるカナダ」』（文藝春秋タイアップ）
『ワールドツアーSP カナダの、その奥へ―』（BSフジタイアップ）
『Stories of the Season』（英語コンテンツ）
『TED×Destination Canada』（英語コンテンツ）