ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×Æþ¼Ò¼°¡ÖCareer Start Ceremony 2025¡×¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Î¿·Æþ¼Ò°÷94Ì¾¤¬»²²Ã¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¤Ø
¡¡¡Ö½»¤Þ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ï¥¦¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ì½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÄÂ¼ Êæ¡¢°Ê²¼¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¡Í¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤Ë94Ì¾¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯£²·î¤è¤êÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸áÁ°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥³¥àËÜ¼Ò¤Ë¤ÆÆþ¼Ò¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢¸á¸å¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×9¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖCareer Start Ceremony 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Career Start Ceremony 2025¤ÎÍÍ»Ò)
¡¡2025Ç¯£´·î1Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¼ÒÄ¹¤è¤ê½Ë¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤«¤é¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤¹¤ë²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¥¦¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÅÄÂ¼¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¿·Æþ¼Ò°÷¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤ëÅÄÂ¼¼ÒÄ¹)
¡¡¡Ø³§¤µ¤ó¡¢¤´Æþ¼Ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Ï1998Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢13Ç¯¸å¤ËJASDAQ¤Ë¾å¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î13Ç¯¸å¤ËÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñËÜ¤ÎÊÑÁ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Æþµï¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÄÂÂßÃç²ð¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ÏÇäÇã¤ä´ÉÍý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÂÂßÃç²ð¶È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ÉÍýÊª·ï¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþµï¼ÔÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ªÉô²°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡º£¸å¡¢´ÉÍý¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¼±¤ÈÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¸å¤âÆþµï¼ÔÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Ï1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¶ÈÌ³¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬³§¤µ¤ó¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥Áー¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¼þ°Ï¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤Ï°ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÎ¶ºØÄç»³¡×¤È¤¤¤¦²øÃÌ»Õ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤Î¸ì¤ë¡Ø»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¤Ï¡¢¿Í¤ÎÍßË¾¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬ÅÁ¤¨¤ë¶µ·±¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÌµÍý¤Ë¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÜµÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¤ä¤êÊý¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÀÜµÒ¤Î¤·Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼é¤ë¤Ù¤¥ëー¥ë¤ä³Ø¤Ö¤Ù¤ÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¡¡¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦À®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤äÄ©Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÈá¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á·Ð±Ä¿Ø¤äÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×9¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖCareer Start Ceremony 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤Î¿·Æþ¼Ò°÷502Ì¾¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤³¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤·¤ÆÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃÝÆâ¼ÒÄ¹¤¬½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò8¼Ò¤Î³Æ¼ÒÄ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÄÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ò¹½À®¤¹¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¤äÁ´¹ñ¤Ç£±Ëü9,000¼Ò¤ËµÚ¤Ö¼è°úÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¡¢¿·Æþ¼Ò°÷94Ì¾¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥¦¥¹¥³¥àÁ´¼Ò°÷¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃÝÆâ¼ÒÄ¹¤«¤éÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¿·Æþ¼Ò°÷¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
(¡ÖCareer Start Ceremony 2025¡×¤Ç½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤ëÃÝÆâ¼ÒÄ¹)
¡¡ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤ØÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´Æþ¼Ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¡¢ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¹ç·×525Ì¾¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤êÆþ¼Ò¼°¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖCareer Start Ceremony 2025¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤Î3¼Ò¹çÆ±³«ºÅ¤«¤é9¼Ò¹çÆ±³«ºÅ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢5Ì¾¤Î¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñÎ©Áí¹çÂç³Ø¥·¥ó¥¬¥×¥ë¥Ð¥ó¥µ¡¦¥«¥é¥ï¥óÂç³Ø¤È»Ü¹©´ÉÍýµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÀìÌç¹ÖºÂ¤Î³«Àß¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î¤è¤ê³«¹ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅì·úÂ÷¤ÏÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢100Ç¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤ÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡ÖOne Team DAITO¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï¡¢Ìó1¥ö·î¤Î¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Ï¡¢ÂçÅì·úÂ÷¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥¦¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡Á´¹ñ¤Ç200¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ÇÄÂÂßÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥³¥à¤Ï¡¢IT¤äAI¤ÎÎÏ¤Ç½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬¤ÊÏ¢·È¤òÄÉµá¤·¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¡×¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ï¥¦¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÅÄÂ¼ Êæ
½êºßÃÏ¡§¢©108-0075¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1¡¡ÉÊÀî¥¤ー¥¹¥È¥ï¥ó¥¿¥ïー9³¬
»ñËÜ¶â¡§4²¯2463Ëü±ß
URL¡§https://www.housecom.co.jp/