株式会社M&A総合研究所における役員新任のお知らせ

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株式会社M＆A総合研究所

株式会社M&A総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐上 峻作、以下「当社」）は、役員の新任について、取締役会決議に基づき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




役員人事（2025年4月1日付）


取締役副社長の新任
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39539/table/226_1_41f6e2c98bbd446683bf02f6654097a3.jpg ]


取締役の新任
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39539/table/226_2_5e23c4ec81510062483038ebe084374b.jpg ]



株式会社M&A総合研究所について


会社名　：株式会社M&A総合研究所


上場市場：東証プライム
事業内容：M&A仲介事業
本社　　：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階
代表者　：代表取締役社長 佐上 峻作
URL　　：https://masouken.com/