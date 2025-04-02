株式会社M&A総合研究所における役員新任のお知らせ

株式会社M＆A総合研究所

株式会社M&A総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐上 峻作、以下「当社」）は、役員の新任について、取締役会決議に基づき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

役員人事（2025年4月1日付）

取締役副社長の新任[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39539/table/226_1_41f6e2c98bbd446683bf02f6654097a3.jpg ]

取締役の新任[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39539/table/226_2_5e23c4ec81510062483038ebe084374b.jpg ]

株式会社M&A総合研究所について

会社名 ：株式会社M&A総合研究所

上場市場：東証プライム

事業内容：M&A仲介事業

本社 ：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者 ：代表取締役社長 佐上 峻作

URL ：https://masouken.com/