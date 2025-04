エクイニクス・ジャパン株式会社

東京-2025年4月2日-グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス(Nasdaq:EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子、以下「エクイニクス」)は、トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社(Trina Solar ISBUの日本法人)の関連SPCと、当社として日本初となる再生可能エネルギーの電力購入契約(PPA)を締結したことをお知らせします。この契約により、30MWの再生可能エネルギーの供給が確保されます。2028年に開始予定のこの画期的な20年間の契約は、北海道・勇払郡安平町のソーラープロジェクトから再生可能エネルギーを供給するもので、エクイニクスのグローバルなサステナビリティ目標の達成を後押しする重要な取り組みです。

今回の再生可能エネルギーへの投資は、エクイニクスが日本市場で新たな再生エネルギー発電源を確保するというコミットメントを前進させるものです。また、日本全体の脱炭素化推進に寄与し、日本のエネルギー転換を直接的にサポートします。この契約は、エクイニクスが日本の電力網において新たな再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組んでいることを示すとともに、地域で新たに調達した再生可能エネルギー容量を加えることで日本における当社の再生可能エネルギーの調達戦略をさらに強化します。



エクイニクス・ジャパン 代表取締役社長 小川 久仁子のコメント

「AIのようなイノベーションによって推進されるデジタルテクノロジーの活用の拡大にともない、データセンターのエネルギー需要は増大しています。エクイニクスは、これらのエネルギー課題に持続可能な方法で対応することに注力しています。当社にとって日本で初となる今回のPPAの締結は、お客様が安心して積極的な脱炭素目標を追求できる環境を提供します。私たちは、新たな再生可能エネルギープロジェクトへの積極的な投資を通じて、再生可能エネルギー調達の質を高め、日本の持続可能なデジタル経済の実現に貢献していきます」

トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社 代表取締役社長 陳 鋒氏のコメント

「エクイニクスとの今回の画期的なPPA締結を心より嬉しく思います。本契約は、トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジーにとっても初の企業向けソーラーPPAという重要なマイルストーンになり、持続可能なエネルギーソリューションの提供を加速し、日本のクリーンエネルギー移行を支援するという私たちのコミットメントを示すものです。北海道のソーラープロジェクトは、エクイニクスの再生可能エネルギー目標の達成に貢献するとともに、日本における太陽光発電のさらなる発展を後押しします。今後も、日本のグリーンエネルギーの未来を牽引するパートナーシップを推進していきます」

【主なポイント】

- RE100メンバー(https://japan-clp.jp/climate/reoh)が指摘する「再生可能エネルギーを調達することが最も難しい市場の一つ」である日本において、エクイニクスにとって初となる再生可能エネルギーのPPAを締結した。- 今回のTrina Solar ISBU JapanとのPPAは、2028年から30MWの再生可能エネルギー容量を20年間にわたり確保する。- エクイニクスは日本国内の事業運営において、すでに100%再生可能エネルギー調達を達成しているが、今回の契約は地域で新たな再生可能エネルギー容量を日本の電力網に追加することで、再生可能エネルギー調達の質の向上が期待される。- 北海道で実施される同ソーラープロジェクトは、エクイニクスのグローバルな戦略に貢献するとともに、日本の持続可能な未来を支援する重要な取り組みとなる。

PPA関連の参考情報

- Equinix Issues its First Green Bonds in Singapore, Raising SGD 500 Million to Advance Sustainability Initiatives(https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/singapore/2025/03/equinix-issues-its-first-green-bonds-in-singapore-raising-sgd-500-million-to-advance-sustainability-initiatives-)[英語プレスリリース]

エクイニクスについて

エクイニクス(https://www.equinix.co.jp/?ls=Public%20Relations&lsd=21q4_cross-vertical_digital-infrastructure+not-applicable__pr-equinix_Equinix-run_press-release__us-en_AMER_the-opening-of-OS3_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_the-opening-of-OS3_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure+not-applicable_Website)(Nasdaq:EQIX)は、グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業です。先進的な企業や組織であるデジタルリーダーは自社の成功に向けて、信頼できるプラットフォームとしてエクイニクスを選定し、基盤となるインフラストラクチャをソフトウエアレベルのスピードで集約し、相互接続しています。エクイニクスは、お客様が競争優位性を向上させる上で必要とする適切な場所、パートナー、可能性のすべてにアクセスできるよう支援します。エクイニクスの利用により、ワールドクラスの体験に加え、俊敏な拡張、デジタルサービスの迅速な立ち上げと共に、サステナビリティの目標をサポートすることで、ビジネス価値の増大が可能になります。

Trina Solar ISBUについて

トリナ・ソーラーISBUは、トリナ・ソーラーのダウンストリーム事業部門であり、ユーティリティ規模の太陽光発電(PV)および蓄電池エネルギープロジェクトの開発を担うグローバルプラットフォームです。15年以上にわたるプロジェクト開発、資金調達、EPC(設計・調達・建設)、および運用・保守の実績を有し、世界中で高品質な再生可能エネルギー資産を提供してきました。現在は純粋な開発者から、グローバルなIPP(独立系発電事業者)への戦略的転換を進めており、クリーンエネルギーのバリューチェーンにおける役割をさらに拡大しています。

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related to the current inflationary environment; foreign currency exchange rate fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the challenges of acquiring, operating and constructing IBX and xScale(R) data centers and developing, deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT and other risks described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release.