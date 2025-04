オークリー、限定版MUZM EYESHADEを発表: 40年以上の時を超え、スポーツアイウェアの原点となった伝説のモデルが復刻

ルックスオティカジャパン株式会社Oakley(R) MUZM Eyeshade White w/Prizm(TM) Road

1984年に誕生したスポーツパフォーマンス用アイウェアの金字塔と称されるOakley(R) MUZM Eyeshade(オークリー ミュージアム アイシェード)が、現代の技術とデザインでアップデートされました。MUZMシリーズは、オークリーの革新の歴史と時代を定義したデザインを称え、過去を振り返りながら未来を形作るコレクションです。

初代Eyeshade(アイシェード)は現代のようなスポーツサングラスが存在しなかったため、レンズの端から入り込む光に悩むアスリートたちの声から生まれました。当時のアイウェアの常識を破るシールドタイプのEyeshadeはコートハンガー、ゴーグルレンズ、絶縁テープというシンプルな材料でプロトタイプを制作され、その革新性が今なお語り継がれています。その独創的なデザインは、世界中のトップアスリートたちに影響を与え、現代のアイウェア業界に革命をもたらし続けています。

初代Eyeshadeのプロトタイプ初代Eyeshadeの製品スケッチWhite w/Prizm(TM) RoadCool Grey w/Prizm(TM) Low-Light

Oakley(R) MUZM Eyeshadeは、オークリーの革新と文化を讃えながら、次世代に向けたビジョンを体現しています。今回登場するのは、鮮やかなPrizm(TM) Road(プリズムロード)レンズとホワイトのフレームカラーを採用したモデルと、Prizm(TM) Low-Light(プリズムローライト)レンズに洗練されたクールグレーのフレームを採用したモデルの2種類となります。どちらも、オークリーの象徴であるユニークなステムと、ズレにくいUnobtainium(R)(アンオブタニウム)素材のノーズパッドにより、快適なフィット感を提供します。さらに、Prizm(TM)レンズテクノロジーが色彩とコントラストを際立たせ、パフォーマンスを最大限に引き出します。

Oakley(R) MUZM Eyeshadeは、Prizm(TM) Roadレンズ付属のモデルが43,670円、Prizm(TM) Low-Light レンズ付属のモデルが42,570円です(いずれも税込価格)。4月4日より公式オンラインストア、直営オークリーストアの渋谷店、大阪心斎橋店、また一部のオークリー正規取扱店にて販売開始予定です。

キャンペーン動画はこちら (https://youtu.be/_0Ng4Ohq8jA)(YouTube)

<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley(R))は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。

