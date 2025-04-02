たらればポーカー【店舗運営のお知らせ】年中夢中に！遊びやすく全日統一営業へ！

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合同会社RYO

新体験型アミューズメントバーとしてアミューズメントポーカーのサービスを提供する『たらればポーカー』は（所在地：大阪府茨木市）は、2025年4月より営業時間を変更して、より楽しめる店舗運営を行っていきます。



■4月より新営業時間スタート！


【営業時間】


平日：18：00～23：00


土日休日：18：00～23：00


→「全日19:00～24:00」



【利用料金】
平日：1,000円／1人


休日：1,500円／1人


→「一律1,500円／1人　※ワンドリンク付き」



■ポーカーを楽しむための基礎コンテンツ

基本の遊び方


・ポーカーWEBコインとは？？


　https://tarareba-poker.jp/what-is-pokerweb-coin/2025/02/


・無料で試せるゲームアプリ


　https://tarareba-poker.jp/free-poker-appli-2025/2025/03/


・ポーカーの役・早見表！


　https://tarareba-poker.jp/pokerhands-quick-reference/2025/03/



【店舗概要】



店名：たらればポーカー


住所：大阪府茨木市駅前4-1-2 アイエムハウスビル2階


営業時間：全日/19:00～24:00


定休日：水曜日


電話：070-4517-0799


URL：https://tarareba-poker.jp/







【公式SNS】


instagram：https://www.instagram.com/tarareba_poker/


X（旧ツイッター）：https://x.com/tararebapoker


アミューズメント情報ページ：https://oncasimonster.jp/information/






【会社概要】


社名：合同会社RYO


所在地：大阪府茨木市駅前4丁目1-2


資本金：300,000円


代表：永田丈也


設立：令和5年8月1日


事業内容：アミューズメント施設の経営/古物の売買/飲食店業/靴の卸売/経営に関するコンサルティング


オフィシャルHP：https://raise-your-odds.co.jp/