たらればポーカー【店舗運営のお知らせ】年中夢中に！遊びやすく全日統一営業へ！
新体験型アミューズメントバーとしてアミューズメントポーカーのサービスを提供する『たらればポーカー』は（所在地：大阪府茨木市）は、2025年4月より営業時間を変更して、より楽しめる店舗運営を行っていきます。
■4月より新営業時間スタート！
【営業時間】
平日：18：00～23：00
土日休日：18：00～23：00
→「全日19:00～24:00」
【利用料金】
平日：1,000円／1人
休日：1,500円／1人
→「一律1,500円／1人 ※ワンドリンク付き」
■ポーカーを楽しむための基礎コンテンツ
基本の遊び方
・ポーカーWEBコインとは？？
https://tarareba-poker.jp/what-is-pokerweb-coin/2025/02/
・無料で試せるゲームアプリ
https://tarareba-poker.jp/free-poker-appli-2025/2025/03/
・ポーカーの役・早見表！
https://tarareba-poker.jp/pokerhands-quick-reference/2025/03/
【店舗概要】
店名：たらればポーカー
住所：大阪府茨木市駅前4-1-2 アイエムハウスビル2階
営業時間：全日/19:00～24:00
定休日：水曜日
電話：070-4517-0799
URL：https://tarareba-poker.jp/
【公式SNS】
instagram：https://www.instagram.com/tarareba_poker/
X（旧ツイッター）：https://x.com/tararebapoker
アミューズメント情報ページ：https://oncasimonster.jp/information/
【会社概要】
社名：合同会社RYO
所在地：大阪府茨木市駅前4丁目1-2
資本金：300,000円
代表：永田丈也
設立：令和5年8月1日
事業内容：アミューズメント施設の経営/古物の売買/飲食店業/靴の卸売/経営に関するコンサルティング
オフィシャルHP：https://raise-your-odds.co.jp/