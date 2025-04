原材料の96％がココナッツ！VEGAN＆プロ仕様の植物性バター「Better than Butter」ついに発売

株式会社ブラウンシュガー1ST

株式会社ブラウンシュガー1ST(本社:東京都千代田区平河町2-10-1-4階、代表取締役:荻野みどり)は、植物性バター「Better than Butter(ベター・ザン・バター)」の業務用サイズを2025年4月1日(月)より、飲食店および加工食品向け原料として、タカナシ販売株式会社を通じて全国発売を開始します。※小売用商品は2025年6月発売を予定

製品特長(12のポイント)

1. 安定供給

2. トランス脂肪酸フリー

3. コレステロールフリー

4. MCTオイル(中鎖脂肪酸)含有

5. VEGAN認証取得

6. HALAL認証取得

7. 有機JAS取得(2025年予定)

8. 無臭ココナッツオイル使用

9. バターのようなテクスチャー

10. 添加物は最小限

11. 脱CO2(光合成しO2排出)

12. 水資源の節約

クロワッサンもサクサク。プロの現場がうなるクオリティ

発売前には、ペイストリー、フレンチ、和食など幅広いジャンルの料理人に実際に試していただき、フィードバックを反映させながら商品を磨き上げました。その結果、「バターのように使える」「クロワッサンがサクサクに焼き上がった」「驚くほどバターに近い!」など使用感や味わいに太鼓判を押す声が多数。さらに、2025年3月に開催された米国の「Natural Products EXPO」をはじめ、日本国内の「FOODEX JAPAN」「スーパーマーケット・トレードショー」でも高い注目と反響を獲得しています。

地球に、人に、動物にやさしい。13年の想いが形に

2011年、東京・青山国連大学前のファーマーズマーケットで創業した当社は、「わが子に食べさせたいか?」を食材選びの基準とし、ココナッツオイルの魅力を伝えることで一大ブームを巻き起こしました。その後も子どもたちの未来にどんな食のバトンをつなぐか?という視点で環境と食べる幸せに向き合い続け、料理での使いやすさと風味の課題をクリアすべく3年にわたり研究を重ね、ついにBetter than Butterが完成。「地球に、人に、動物により良い選択を」という信念を込めた、次世代のヴィーガンバターです。

世界で注目される“美味しい植物性デイリー”の最前線

VEGANやサステナブル志向の高まりを受けて、世界的に「おいしくて環境にやさしい」植物性デイリーの需要が急増。アメリカでは2023年、ミルク市場の約15%が植物性ミルクに置き換わったというデータ(SPINS社調べ)もあり、バター・チーズ・クリームといったデイリー製品も次々にプラントベースへとシフトしています。そんな世界の潮流に「Better than Butter」はJAPANブランドとして展開。日本クオリティのおいしさと品質、水を除く原料の96%がココナッツという前例のないレシピを実現、世界バター市場の5%のシェア獲得を目指し走り始めます。

■ 発売情報

【業務用発売日】2025年4月1日(火)【販売パートナー】タカナシ販売株式会社

【小売用発売予定】2025年6月(詳細は後日発表)

■ 仕入れに関するお問い合わせ先

株式会社ブラウンシュガー1ST 営業担当:小川 ( y.ogawa@bs1st.com ) 070-5568-0288

タカナシ販売株式会社 営業企画推進部 045-338-1947

■ 会社概要およびメディアお問い合わせ先

株式会社ブラウンシュガー1ST 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-10-1-4階

担当:藤田敦子( pr@bs1st.com ) 03-6303-1102

Better Food, Better Future, Better Humans. -- おいしい未来を、今、選ぼう。