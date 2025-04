大阪市内中心で辰野 金吾氏 設計の名建築がレストラン＆ウェディング会場としてリニューアル！『NELU 高麗橋』2025年4月22日(火)オープン

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

神戸・大阪を中心にレストランやウェディング事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市 代表取締役社長:村井 宏輔)は、築110年以上の歴史を有する高麗橋ビル(旧大阪教育生命保険ビル)をリノベーションし、2025年4月22日(火)、「NELU 高麗橋」としてグランドオープンいたします。

▽レストランでの特別なひとときに

伝統的なフレンチの技法をベースに、新しいエッセンスを取り入れた料理をご提供いたします。ランチやディナー、アフタヌーンティーなど、多彩なメニューを通じて五感を満たす体験をお楽しみください。記念日のお食事や大切なお客様との会食、気軽な女子会など、どなたでも肩肘張らずにご利用いただけます。築110年超の洋館ならではの優雅な空間で、いつもとは違う特別な時間をお過ごしください。

▽企業パーティや宴会・法人利用に

ビジネス街・北浜の中心に位置する本施設は、重厚感ある外観と洗練された内装が魅力です。周年記念のレセプションや新商品の発表会、社内外の懇親会など、様々な用途でご利用いただけます。歴史的建築ならではの特別感も加わり、大切なゲストに喜ばれるワンランク上のパーティを実現できます。

▽結婚式をご検討の方へ

ウェディングプランナーと各分野のクリエイターが集まり、ワンチームとなって結婚式を創り上げます。

名建築の洋館を1日1組限定で贅沢に貸切りで、決まったプランや形式はなく、一組一組の新郎新婦に寄り添ったウェディングを提案します。

■グランドコンセプト

「伝統」を「革新」~Innovate Tradition~

「伝統とは革新の連続である」

伝統として、時を超えて残りづづけるものは、単に受け継がれるだけでなく、その時々の、新しい感覚や技術を取り入れて進化を続けてきたものです。

竣工後110年余を経て、今なお色褪せない魅力を持つ建築物。

建物の内部では、時代の変化を捉えた進化が遂げられてきました。

そして今また新しい伝統が始まります。

NELU 高麗橋の由来

煉瓦の煉の訓読み。

煉とは精煉・洗煉など、練り上げて良いものにするという意味があります。

強い煉瓦の建築で100年以上もの歴史を紡いできた場所で、人の力によってさらによい時間を作っていく、という思いを込めています。

▽レストラン

Natural(自然)

食材そのものが持っている旨みや力を理解し、それが最も伝わるような料理をつくります。

Ease(くつろぎ)

肩肘はることなく、誰でも楽しめる料理・空間を提供することを目指します。

Lore (伝承)

歴史と新しさが共存している街で、古き良き建物や料理の伝統を重んじ、それを活かしながら新しいものを創造し伝承していきます。

Unison (調和)

NELUに関わる全ての人の想いを一つにして施設を創りあげていきます。

伝統的な調理法を用いたフレンチをより昇華させ、伝統を古く感じさせない料理として構築してまいります。

当店ならではのお料理をご堪能ください。

グランシェフ

木村 福孝(Fukutaka Kimura)

神戸を代表する老舗フレンチで修行後、渡仏。フランスの星付きレストランにて研鑽を積む。

M.O.F.(フランス国家最優秀職人章)受章シェフのもとで、本場フランスのテクニックを習得、経験を積み帰国。

2018年、THE SORAKUEN開業とともに、総料理長に就任。本格フレンチの技法に和の食材やエッセンスを融合させた”SORAKUEN キュイジーヌ”を展開。

2025年4月「NELU 高麗橋」の開業に伴い、グランシェフに就任。

●レストラン概要

ランチタイム【11:30~15:00(13:00最終受付)】 お一人様6,000円(税込)~

ディナータイム【17:30~22:00(19:00最終受付)】 お一人様12,000円(税込)~

アフタヌーンティー【12時・15時・18時開始の三部制】 お一人様5,000円(税込)※個室のみ

個室有り(個室料 お一人様2,200円(税込))

※すべて別途サービス料10%

※各時間帯とも2日前の24時までの完全予約制(以降はお電話でお問い合わせください。)

ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/nelu-koraibashi/reserve)(4月1日より予約受付開始)

▽MICEをはじめとする各種パーティ

単なる宴席ではなく、建物そのものがもつ価値を最大限に引き出した「特別な時間」をご提供いたします。100年以上の歴史が息づく建築は、ゲストに深い感動をもたらし、美しい意匠や装飾がパーティーの格を高めます。また、豊富な経験をもつスタッフのプロデュース力により、企画から運営までを一貫してサポートし、スムーズな進行を実現。さらに、ご希望に合わせてシェフやソムリエがオリジナルコースやペアリングドリンクをご提案することで、他にはない個性的な演出が可能です。非日常的な空間と独自のストーリーが生み出す唯一無二の体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

※20名様より受付。詳しくはお問い合わせください。

▽ウェディング

歴史ある洋館にて、新たなウェディングが幕を開けます。

100年以上もの歴史を紡いできた伝統的ある建物の中で、「結婚式」の本質をお二人と共に見つめ直し、時代に合った型にはまらない自由なウェディングを創造します。

4月1日(火)より相談会受付開始

詳しくはこちら《ウェディング特設サイト》(https://nelu-koraibashi.official-wedding.jp/)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「旧大阪教育生命保険ビル」設計者

辰野 金吾 (たつの きんご、1854年10月13日〈嘉永7年8月22日〉- 1919年〈大正8年〉3月25日) は、日本の建築家、工学博士。位階勲等は従三位勲三等。工部大学校(現・東京大学工学部)卒業。帝国大学工科大学学長、建築学会会長。建築家として「日本近代建築の父」といわれ、代表作で有名な日本銀行本店・東京駅等を設計し、日本における都市計画研究のパイオニアで関西建築界の重鎮かつ日本建築協会会長を長年務めた片岡安(関西工学専修学校/現大阪工業大学初代校長・理事長)と共同で、辰野片岡建築事務所を開設し、大阪市中央公会堂・日本生命保険九州支店等、東日本のみならず、西日本にも多くの建築作品を残した。〈現存する名建築:計24〉 *以下3件は全て重要文化財東京駅丸ノ内本屋・日本銀行本店本館・大阪市中央公会堂、ほか

■施設概要

施 設 名 NELU 高麗橋(ネルコウライバシ)

事業内容 レストラン・ウェディング・パーティ・イベント

所 在 地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目6-4

アクセス

【鉄道】

大阪メトロ 堺筋線 北浜駅 6番出口 徒歩3分

大阪メトロ 御堂筋線 淀屋橋駅 8番出口 徒歩3分

京阪電車 中之島線 なにわ橋駅 4番出口 徒歩7分

【タクシー】

JR各線 大阪駅よりタクシーで8分 大阪メトロ 各線 梅田駅・東梅田駅・西梅田駅よりタクシーで8分

営業時間 11:00~22:00(月曜定休 ※祝日の場合は営業)

収容人数

【レストラン】

ランチ・ディナーともに、10卓40名(個室含む)

【ウェディング・各種パーティ】

最大60名(着席)

公式サイト(4月1日 公開予定) https://nelu.osaka/

Instagram(ウェディング) https://www.instagram.com/nelu_koraibashi/

Instagram(レストラン) https://www.instagram.com/nelu_restaurant/

株式会社クレ・ドゥ・レーブについて

We are the “Heart Factory” をテーマに、《地域・観光・次世代への貢献》を掲げ、レストラン&カフェ事業では神戸・大阪エリアのシンボリックなロケーションにおいて最高の景色と料理、サービスでお客様の心の温度が上がるシーンを創り出しています。お客様の想像や期待を超える価値を探求し ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業内容 ウェディング・フォト・イベント・パーティー・レストラン・カフェ・ケータリング等の企画運営

運営施設

SOLA KOBE (神戸市中央区北野町1-5-4)

TOAST (神戸市中央区北野町1-5-10)

鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1)

OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

PORT TERRACE(兵庫県神戸市中央区波止場町5-5神戸ポートタワー 低層3・4階)

sasa(大阪府豊中市服部緑地1-8)

公式サイト https://www.cdr-heart.com/