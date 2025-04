雪見もか、豊洲シビックセンターホール公演開催！

株式会社タクティカート雪見もか "Wish" (イラスト:古塔つみ)

海外でヴァイオリンを学び、活動してきた雪見もか。現在は日本に帰国し、クラシックに留まらず、アニメ、ポップスなどのカバーやオリジナルを中心に活動中。TikTokフォロワー169K、Instagramフォロワー160K、ライブ配信アプリPocochaでは、数万人のライバーの中から過去最高マンスリー4位を獲得など、SNSを中心に多くの世代に支持されています。

また、昨年12月8日に自身の3rdコンサート、雪見もか street harmony presents"Merry Merry Melody" を開催し、大盛況で幕を閉じました。

雪見もか(ヴァイオリン)

そんな彼女が今回4度目となるコンサート、 street harmony presents "Wish"が2025年4月11日(金)に豊洲シビックセンターホールで開催されます。

本公演では、先日公開されたましゅまろほいっぷの初披露、2023年に開催された1stコンサート"bloom"にて共演したキーボードの稲村知紀との2度目の共演が決定し、彼女の多彩な音楽性を堪能できるプログラムが予定されています。

稲村知紀(キーボード)

メイングラフィックは10代後半から20代前半女性を中心に支持を集め、YOASOBIのキービジュアルを手がけることで話題となった古塔つみ氏が担当。

雪見もかの音楽の世界観を、幻想的なアートで表現した特別なデザインとなっています。

チケット購入はこちらから :https://teket.jp/5288/43887

また、この公演を18歳以下のお客様をご招待!その同伴者はハイビスカスチケット 通常 5,000円のところ、半額の2,500円にて特別にご案内する【U18特別割引チケット】の販売も行っています。

是非この機会をお見逃しなく!

U18割引チケット購入はこちら :https://teket.jp/5288/48181

そして今回は、待望の初CD "MOKA" の販売が当公演にて開始されます。

このアルバムは、ライブの定番曲となったファーストオリジナル曲「MOKA」、一風変わって疾走感や凛々しさのある「流星」、先日公開されたばかりのキャッチーでキュートな楽曲「ましゅまろほいっぷ」と、ファンの方からこれから"雪見もか"を知る方まで全ての方がお楽しみいただける内容になっております。

雪見もか1st CD "MOKA"

4月11日公演概要

公演タイトル:雪見もか street harmony presents "Wish"

日付:2025年4月11日(金)

時間:18:00開場 19:00開演

場所:豊洲シビックセンターホール

チケット:宇宙チケット 50,000円 ※完売

馬車チケット 30,000円

シンデレラチケット 10,000円

ハイビスカスチケット 5,000円

チケット購入はこちらから :https://teket.jp/5288/43887CD概要

タイトル:MOKA

収録曲:「MOKA」「流星」「ましゅまろほいっぷ」

発売日:2025年4月11日(金)(コンサート会場にて先行販売)

価格:3,000円(税込)

雪見もかプロフィール

愛媛県生まれ。中学からシンガポールのインターナショナルスクールで学ぶ。International Baccalaureate Diploma(国際バカロレアディプロマ)、ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music) のDiplomaを優秀賞で取得。

2017年からオーストリアの音楽大学で学び、2018年には、チェコ・スロバキアのヴァーシャ・プシホダ国際バイオリンコンクールで一位、ヴァーシャ・プシホダ特別賞を受賞。今までに、浦川宜也、清水高師、エドヴァルド・ツェンコフスキー、ゴットフリード・シュナイダー、ルッツ・レスコビッチ、アルベルト・フィッシャー氏など数多く師事。

Tiktok、YouTubeの動画編集、バレエを特技とし、日本語、英語、ドイツ語を話せるトリリンガル。ライブ配信アプリPocochaでは、数万人のライバーの中から過去最高マンスリー4位を獲得。Instagramフォロワーは約16万人、Tiktokフォロワーは約16万人。現在は日本に帰国し、SNSやライブにてアニメ、ポップスなどのカバーやオリジナルを中心に活動をしている。

各種SNS

Instagram:@moka.melody

TikTok:@moka.melody

【会社概要】

会社名: 株式会社タクティカート

本社: 東京都目黒区柿の木坂2-25-4

代表者: 代表取締役 稲垣悠一郎

事業内容: クラシックジャンルの音楽を軸に、様々な音楽ソリューションを提供します。

本プレスリリースのお問い合わせ:

電話:03-5579-6704(平日10:00~17:00)

Mail:concert@tacticart.co.jp