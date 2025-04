【武蔵野大学】アントレプレナーシップ学部が企業、東京都等と連携し、海外スタートアップでのインターンシッププログラムを実施

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(東京都西東京市)は、一般社団法人EMC GLOBAL、N9 PTE LTD.と共同で、東京都、株式会社キャンパスクリエイトと連携して、2025年5月8日(木)~10日(土)に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025 (スシテックトウキョウ2025)」に出展する海外スタートアップでのインターンシッププログラム「University Internship Program at SusHi Tech Tokyo」を実施します。

【本件のポイント】

● アントレプレナーシップ学部、EMC GLOBAL、N9は共同で、東京都、キャンパスクリエイトと連携し、インターンシッププログラム「University Internship Program at SusHi Tech Tokyo」を実施

● 企業に2~3名の大学生インターンをマッチングし、来日サポートや「SusHi Tech Tokyo 2025」での出展支援、商談時の日本語支援などを行い、海外スタートアップと日本企業の共創を加速させる

● プログラムを通じて国際的なビジネス環境を経験し、国際的なファウンダーによるスタートアップチームの組成を目指す

● 本件の参加学生を4月6日まで募集

【本件の目的】

(1)クロスボーダービジネスを通じて学生のアントレプレナーシップ※を育成

日本の大学生に対して国際的なビジネスの現場サポートを通じた実践的な経験を提供し、アントレプレナーシップの育成を図ります。一方で、スタートアップにとっては、「SusHi Tech Tokyo 2025」出展時の人員確保、商談時の日本語の支援が期待できます。

※本学における「アントレプレナーシップ(起業家精神)」とは、高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに踏み出し、新たな価値を見出し、創造していくマインドを指します

(2)海外スタートアップ×日本市場のビジネス共創を加速

インターンシップを行う学生は、「SusHi Tech Tokyo 2025」に出展する海外スタートアップの日本でのビジネス進出・拡大のために、文化的・言語的な翻訳、サービス開発に向けた市場ニーズの収集、ロジスティクスなどの準備を行います。これにより、海外スタートアップの日本進出や、日本企業との新規ビジネスの共創を加速させます。

(3)将来的には国際的なファウンダーによるスタートアップチームの組成を目指す

このプログラムを通じて、学生が海外スタートアップで働く環境を継続的に提供し、将来的には国際的なファウンダーによる多国籍スタートアップチームの組成につながることを目指します。

【具体的な実施内容】

スタートアップ1企業に対して2~3名ほどの大学生をインターンとしてマッチングします。学生はインターン先の企業に関する自己学習を行った後、ビデオ会議やメールなどを活用して、オンラインで来日支援を開始します。「SusHi Tech Tokyo 2025」の会期中は現地(東京ビッグサイト)にて出展支援、商談時の日本語支援などを行います。また、スタートアップから要望があった場合、日本企業とのマッチング、MTGの調整、都内のスタートアップ向け施設の紹介なども行います。

本インターンシップの応募は、武蔵野大学の学生以外にも、都内の大学に在学または都内在住の学生であれば参加可能です。申込:https://forms.gle/oswL2mZJ4mQdDf6g7

【インターンシップ実施スケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/278_1_7b31043fe716efe8b51daab2bad26feb.jpg ]

【昨年度の成果】

昨年5月に実施された「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」において、同様のインターンシッププログラムを実施し、シンガポール・インドのスタートアップ3社に対して合計8名の学生インターンを派遣した結果、以下の3点の成果をあげることができました。

1. 日本でのビジネス経験が少ない、または初来日のスタートアップに対し、日本語の資料やチラシの作成などの出展準備支援、会期中の商談時の日本語支援などを行い、海外スタートアップと日本企業との共創を加速させた。

2. 革新的な製品・サービスを有する出展スタートアップを来場者の投票によって選ぶ「SusHi Tech Award」を、インターンシップを実施した3社すべてが受賞した。

3. インターンシップの取り組み前後で、学生たちの「起業家」としてのスキルが大幅に向上した

(調査元:Beyond Next Ventures株式会社「起業家スコア」)

【運営体制】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/278_2_8010a2d79ef9126e2791b0cc459403b3.jpg ]

【コメント】

■武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長 伊藤 羊一

このプログラムは、日本市場を目指す海外スタートアップと、日本の学生を結びつけ、リアルなビジネスの現場で実践的な経験を積む場を提供するものです。昨年の成功を受け、今年はさらに規模を拡大し、海外スタートアップの日本市場進出を支援しながら、学生が起業家精神を育む機会を創出します。文化や言語を超えた共創の場で、未来を切り拓く力を身につける、そんなチャレンジを、私たちは全力でサポートしていきます!

■N9 PTE LTD. CEO 伊藤 隆彦 氏

イノベーションは「良い」の意味を変えることだと感じています。このプログラムを通じ、日本以外のスタートアップに新たな「良い」に気づいてもらい、日本の大学生には「異国の地で挑戦するスタートアップに仲間入り」する機会を提供していきます。日本企業の海外展開が加速する中、競争環境はますます複雑化しており、大学やスタートアップのテクノロジーを活用し、アイデアを理想論にとどめることなく、圧倒的成長を目指すことが重要です。連携に興味がある方は是非お声がけください。

■株式会社キャンパスクリエイト 専務取締役 オープンイノベーション推進部 プロデューサー 須藤 慎 氏

弊社は東京都「多様な主体によるスタートアップ支援事業(TOKYO SUTEAM)」の採択を受け、東京都のスタートアップエコシステムにおいてスタートアップと大学の連携が当たり前になる土壌を作るべく「Univ×SU Innovation Boost」プロジェクトを立ち上げました。海外スタートアップが国内大学と連携しSusHi Tech Tokyoを活用しながら日本進出・PMFを進める施策はモデルケースとなるべき取組です。国内大学がスタートアップとの連携を積極的に進める姿勢も大変素晴らしいです。皆様とともに本取組モデルの成功と普及に向けて取り組んでいきます。

■Mandy Hon氏(Co-Founder & CEO at ImpacFat)

※昨年「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」を活用

I would like to thank everyone for the hardwork and effort too. I’m very heartened that this is such a fruitful experience.It is definitely our honour to be able to host and guide the students during these period. Also thankful for all the students & supporters these few days! We look forward to more future collaborations. And we are happy to be part of your journey.Our “Sushi Tech Award” is given because of all your efforts (for putting in 120%).

【関連リンク】

■武蔵野大学アントレプレナーシップ学部HP:https://emc.musashino-u.ac.jp/

■一般社団法人EMC GLOBAL:https://emc-global.jp/

■N9 PTE LTD.:https://www.nmbrnn.com/

■株式会社キャンパスクリエイト:https://www.campuscreate.com/

■Univ×SU Innovation Boost:https://www.campuscreate.com/univ_su/

■SusHi Tech Tokyo 2025:https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

■起業家スコア:https://www.tycoons.ai/

■申し込みフォーム:https://forms.gle/oswL2mZJ4mQdDf6g7

【武蔵野大学について】

武蔵野大学武蔵野キャンパス

1924年に仏教精神を根幹にした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には世界初のウェルビーイング学部を開設。2024年の創立100周年とその先の2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP:https://www.musashino-u.ac.jp/