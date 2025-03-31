社員数48名のコンサルリンク。AWS認定資格の取得合計数が50を突破し「AWS 50 APN Certification Distinction」の認定を取得！
株式会社コンサルリンク（大阪市北区、代表取締役：中尾雄大、以下「当社」）は、Amazon Web Services （以下、AWS） が展開するAWSパートナーネットワーク（以下、APN）において、認定資格の取得合計数が50を超え、「AWS 50 APN Certification Distinction」に認定されたことをお知らせいたします。
■APN Certification Distinctionとは
「APN Certification Distinction」（認定数達成表彰）とは、パートナー企業のAWS認定資格取得数が一定数に達するごとにAWSより認定されるものです。
パートナー企業が有するAWS Certification の合計数が 50、100、200、300、400、500、1,000、2,000 に達するごとに証明書が発行されます。
この認定は、組織としてAWS活用の最適化やクラウド移行などの専門知識やスキルがあることを証明し、AWSに関するコンサルリンクの技術力を示すものとなります。
■資格取得に向けた取り組み
当社では社員の資格取得を支援するべく、下記のようなサポートを行っています。
- 資格取得受験料を全額補助
- 資格取得報奨金の支給
- 社内勉強会の開催
■当社が保有する認定資格
2025年3月時点で当社のエンジニアが取得したAWS認定資格は下記のとおりです。
- AWS Certified Cloud Practitioner
- AWS Certified AI Practitioner
- AWS Certified Solutions Architect - Associate
- AWS Certified Developer - Associate
- AWS Certified SysOps Administrator - Associate
- AWS Certified Data Engineer - Associate
- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate
- AWS Certified DevOps Engineer - Professional
- AWS Certified Solutions Architect - Professional
- AWS Certified Security - Specialty
- AWS Certified Advanced Networking - Specialty
- AWS Certified Machine Learning - Specialty
■今後の展望
今回の「AWS 50 APN Certification Distinction」認定を機に、よりAWSに精通するクラウドエンジニアの育成・拡充を図ってまいります。
またAWSセレクトティアサービスパートナー認定企業として、AWSの技術力向上に取り組むことでより質の高いサービスを提供し、お客様のDX推進に貢献してまいります。
■会社概要
会社名 ：株式会社コンサルリンク
本社 ：大阪府大阪市北区中崎西２丁目４－１２ 梅田センタービル 14F
代表者 ：代表取締役 中尾雄大
設立 ：2017年12月
事業内容 ：1. ITコンサルティング
2. システム開発・運用
3. WEBデザイン制作
URL ：https://www.consallink.co.jp/
■各種SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/consallink/
Instagram：https://www.instagram.com/consallink/
TikTok：https://www.tiktok.com/@consallink?lang=ja-JP/