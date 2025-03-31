株式会社TimeTree、「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2025」に2年連続ランクイン
世界中の人々の時間を豊かにする株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川 泰斗、以下TimeTree）は、英・Financial Times社と独・Statista社が共同で実施した、アジア太平洋地域における急成長企業ランキングの上位500社を選出する「FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2025（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2025）」において、総合ランキングで320位（国内 48位）、IT＆ソフトウェア部門で95位（国内 20位）に選出されました。
Financial Times- High Growth Companies Asia-Pacific 2025（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2025）とは
「FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2025（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2025）」は、日本経済新聞社傘下の英国の有力経済紙Financial Times社と、ドイツの統計調査データを提供するStatista社が共同で実施している調査で、今年で第7版となります。
アジア太平洋地域の13地域 (オーストラリア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム) に本社がある数万社の企業を対象に、2020年から2023年の各企業の成長率を集計し、TOP500社をランキング形式で発表しております。
▼ランキングの詳細は以下をご覧ください
https://www.ft.com/content/98982fa6-e6cc-4e3d-85b6-fce9adc50252
TimeTreeは2015年3月24日にサービスの提供を開始して以降、順調に登録ユーザー数を拡大し、2024年10月にはグローバルの累計登録者数が6,000万を突破、サービス内には累計110億超の予定が登録されております。
そうした強固なユーザー基盤や予定データをビジネス面でも活用し、2017年にはユーザーの「予定」にターゲティングできる広告プラットフォーム「TimeTree Ads」、2022年にサブスクリプションサービス「TimeTree プレミアム」を展開し、事業を拡大してまいりました。
2024年4月には、イベント情報の受発信がオープンに行える「TimeTree 公開カレンダー」の正式版を提供開始し、エンタメやEC、行政など多様な業界で導入企業を増やしながら
新たな事業成長の機会を創出しています。
また、2025年1月には初の海外現地法人「TimeTree Korea」を設立。今後海外展開をさらに加速させていくことを計画しています。
▼TimeTree Adsについて
https://timetreeapp.com/intl/ja/ads
▼TimeTree プレミアムについて
https://timetreeapp.com/intl/ja/premium
▼TimeTree 公開カレンダーについて
https://timetreeapp.com/intl/ja/public-calendar
▼TimeTree Korea設立について
https://timetreeapp.com/intl/ja/newsroom/2025-01-09/timetree-korea-establish
カレンダーシェアアプリ「TimeTree」とは
カレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、共有とコミュニケーションを前提にしたカレンダーサービスです。家族、パートナー、サークル、職場など複数人数の予定共有が簡単にできて、目的に応じたカレンダーを複数つくることができます。2015年3月24日よりサービスの提供を開始、2024年10月には全世界で登録ユーザー数が6,000万を突破しました。「スマホの中の壁掛けカレンダー」として、ユーザーのみなさまの毎日の生活の中で幅広くご利用いただいています。
公式サイト(https://timetreeapp.com/)
公式SNS
- X(https://x.com/TimeTreeInc_JP)
- Facebook (https://www.facebook.com/timetreeapp)
- Instagram(https://www.instagram.com/timetreeapp/)
株式会社TimeTree 概要
- 社名：株式会社TimeTree（英語表記：TimeTree, Inc.）
- 設立：2014年9月1日
- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）
- 所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産セントラルパークタワー18階
- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の運営・開発