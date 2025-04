世界的大人気ゲーム『マインクラフト』が初の実写化！4月25日公開「マインクラフト／ザ・ムービー」関連３商品含むマインクラフトの春の新コレクション全10商品3月26 日(水)発売

マテル・インターナショナル株式会社

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo

and the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石井恵三)は、世界で最も売れているゲームのひとつである『マインクラフト』から、2025年4月25日公開予定の映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場する商品や人気シリーズ超展開フィギュアなど、全10商品を3月26日より発売しました。

【Point】

・世界で最も売れているゲーム「マインクラフト」が実写映画化!

「マインクラフト/ザ・ムービー」に出てくるスペシャルなキャラクターも仲間入り!

・マインクラフトファン必見!待望のポーション型グッズや、人気シリーズの超展開

フィギュアなど、マインクラフトの世界観を存分に楽しめるグッズが続々登場!

・ツルハシや剣、弓矢は、ゲームの世界を再現したサウンドやライトが付いており、

リアルなバトルアクションが楽しめる!

<映画「マインクラフト/ザ・ムービー」関連商品>

【マインクラフト スポーンエッグ ミニフィギュア Dアソート 詳細】

映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場するスペシャルなキャラクターが入っているスポーンエッグです。全7種類で中身は開けるまでわからないサプライズパック。フィギュアとして遊ぶことも、カプセルの上に置いて飾ることもできます。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各900円(税込990円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W5.7×D5.7×H6.4

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/0r5GlSW

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18185928/

【マインクラフト/ザ・ムービー なんかでっかくてうるさい 火の玉攻撃ガストとクロスボウピグリン 詳細】

火の玉を発射するガストのフィギュアです。うめき声や金切り声、火の玉をリアルに再現し細部にまでこだわってフィギュア化しました。ビグリンのフィギュア、槍、クロスボウが付属されています。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :7,200円(税込7,920円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W25.4×D10.2×H27.9

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/8j1wAca

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18166400/?l-id=search-c-item-text-01

【マインクラフト/ザ・ムービー 秒で武器が変形!剣とツルハシ 詳細】

初の実写化映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場する武器のアイテムをリアルに再現しました。ボタンを押すだけのワンタッチでツルハシが剣にチェンジできます。マインクラフトの世界で冒険を楽しもう!

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :5,500円(税込6,050円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W51.4×D5.1×H27.9

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/gyQKvzL

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18166401/?l-id=search-c-item-text-01

【マインクラフト ポーションで発掘!ミニフィギュア 詳細】

ファンにはたまらないポーション商品が初登場!全6種類あり、どのキャラクターが入っているか開けるまでわからないブラインド仕様です。付属のポーションを容器に注ぎ、水を加えシェイクするとスライムができて、中からミニフィギュアが現れるしかけ付きです。

さまざまなポーズのキュートなミニフィギュアで、マインクラフトの世界を楽しもう!

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各1,900円(税込2,090円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W5.6×D5.6×H8.3

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/1VgKYqC

楽天 :https://books.rakuten.co.jp/rb/18142393/?l-id=search-c-item-text-01

【マインクラフト 超展開フィギュア 詳細】

裏返すとキャラクターが変わり2通りの楽しみ方ができる超展開フィギュアの新シリーズです。パンダはケーキに、スティーブはアーマースティーブに、スカルクカタリストがウォーデンに超展開します。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各2,000円(税込2,200円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W12.7×D6.4×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/1JtRt82

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138345/?l-id=search-c-item-text-02

【マインクラフト ベーシックフィギュア 詳細】

マインクラフトのキャラクターを、ゲームに登場する姿で忠実に再現したフィギュアです。ゲームからそのまま飛び出してきたようなリアリティがあり、武器や防具などのアクセサリーも付属しているので、本格的なマイクラごっこを楽しめます。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各1,500円(税込1,650円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W12.7×D3.8×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/1TeOCkH

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138342/?l-id=search-c-item-text-12

【マインクラフト ベーシックフィギュア2体セット 詳細】

マインクラフトの世界観に沿ったフィギュアの2体セットです。ゲームからそのまま飛び出してきたような姿で、武器や防具などの

アクセサリーも付属しています。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各2,900円(税込3,190 円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W25.4×D5.1×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/2XxRaeG

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138343/?l-id=search-c-item-text-05

【マインクラフト ロールプレイ アソート 詳細】

ゲームに登場する、マインクラフトファンならだれもが知っている武器「金のツルハシ」と「石の剣」です。スケルトンと戦ったりゾンビをかわしたり、マインクラフトの世界を再現したごっこ遊びに最適です。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :各2,200円(税込2,420円)

発売日 :3月26日発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W21.1×D3×H42.8

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/g9F3E8q

楽天 :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138344/?l-id=search-c-item-text-02

【マインクラフト 弓矢 詳細】

マインクラフトをピクセル化した弓矢です。弓弦を引くと、「キーッ!」という音が出るなど、マインクラフトゲームの世界を再現した本物そっくりの9つのサウンド付いています。また、弓矢の先端はスポンジになっているのでお子さまも安心してお楽しみいただけます。創造力を駆使して、マインクラフトの冒険の世界で遊ぼう!

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :5,300円(税込5,830円)

発売日 :3月26日 発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W35.6×D5.7×H35.6

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/8YgDyxn

楽天 :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138347/?l-id=search-c-item-text-24

【マインクラフト エンダーマンと恐怖のエンカウント 詳細】

マインクラフトのスティーブとエンダーマンのプレイセットです。4つのアクセサリー(エンダーマンスタンド、エンダーマイト、クロスボウ、ツルハシ)が付属するので自分の好きなポーズに組み換えて、ゲームのようなアクションシーンを忠実に再現できます。

<商品概要>

メーカー希望小売価格 :2,700円(税込2,970円)

発売日 :3月発売

対象年齢 :6才以上

サイズ(cm) :W25.4×D5.1×H19.1

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

Amazon :https://amzn.asia/d/ckOtFsQ

楽天 :https://books.rakuten.co.jp/rb/18138346/?l-id=search-c-item-text-06

マインクラフトについて

思いつくものを何でも作り、不気味な謎を解き明かし、究極のサンドボックスゲームで夜を生き抜きましょう。Minecraft は、遊ぶたびに異なり、忘れられない冒険がワールドの至る所で待っています。無限に広がる世界を形作るのはあなたです。世界を探検し、クラフトして、1 ブロックずつ形にしましょう。

「マインクラフト/ザ・ムービー」

世界中で大人気のゲーム「マインクラフト」を、ハリウッドがリアル勝ちで実写映画にした“異世界転送ファンタジー”創造力とチームワークでサバイバル!

世界で最も売れているゲーム「マイクラ」がまさかの実写映画化!驚異のクオリティーでマイクラワールドを完全再現。ハリウッドが大枚はたいてガチで描く“異世界転送ファンタジー”超大作!あなたは「マインクラフト」の世界を生き抜けるか!?前人未到、未曽有のマイクラ世界への転送体験を映画館で LET’S プレイ!!

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/minecraft-movie/

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、マッチボックス(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/