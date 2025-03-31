½Û´Ä·ÐºÑ¡¦¼«Á³»ñËÜÅù¿ä¿Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë·¸¤ë·ÀÌóÄù·ëµÚ¤Ó½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê¢¨£±¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ê¢¨£²¡Ë¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÎ°è¤Î¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¡¦¼«Á³»ñËÜÅù¿ä¿Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÁÈ¹çÌ¾¡§¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö£±¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯£²·î28ÆüÉÕ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢Æ±Ç¯£³·î28Æü¤Ë½Ð»ñ¤ò´°Î»¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ü ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーµÚ¤Ó¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë³ÎÎ©
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ç¤ÊÅê»ñÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦¡¡
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¡
¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÊ¬Ìî¤Ë·¸¤ë¹ñÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÏóÕÌÀ´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡¡¡¡
Ì±´Ö»ñ¶â¤Î¶¡µë¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥
¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÍ¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¡¡
¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥µÚ¤ÓÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë
¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¡¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/5733_1_f91192501de0aebdf95c9b90fa539f1a.jpg ]
£³¡¡º£¸å¤Î³èÆ°Í½ÄêÅù
¡¡2025Ç¯£³·î¤ÎÅÔ¤Î½Ð»ñ´°Î»°Ê¹ß¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¥Õ¥¡¥ó¥Éµ¬ÌÏÌó100²¯±ß¤Ë¸þ¤±¤¿LP½Ð»ñ¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½Åù¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³×¿·Åªµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò2030Ç¯£²·îº¢¤Þ¤Ç½ç¼¡¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ¤âÏ¢·È¤·¤ÆËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÀè´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ä¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³èÀ²½¤¹¤ëÀè¹Ô»öÎã¤È¤Ê¤ë¼èÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥ー¥à¿Þ¡Û
¢¨£± ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー
¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½¾Íè¤Î£³R¤Ë²Ã¤¨¡¢»ñ¸»ÅêÆþÎÌ¤ä¾ÃÈñÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÍ¸ú³è
ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹²½Åù¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹·ÐºÑ³èÆ°¤Î¤³¤È
¢ã¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÎã¢ä
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÎÌµµ¡ºàÎÁ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÊªÅù¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹³èÍÑ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ÈÅÅÅù¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î¡¢À½ÉÊ¤äÉôÉÊ¤ò²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤Þ¤Þ½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ö¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä»±¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î½Û´Ä¤ÎÂ¬Äê¡¦¸«¤¨¤ë²½¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È Åù
¢¨£² ¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö
2020Ç¯¤ò¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«Á³¤ÎÂ»¼º¤ò»ß¤á²óÉüµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò»ß¤á¡¢È¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È
¢ã¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÎã¢ä
±øÀ÷Êª¼Á¤Î¾ô²½¡¢ÍÜ¿£´ØÏ¢¡¢²½³ØÌôÉÊ¡¦²½³ØÈîÎÁ¤ÎÄã¸º¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ä¡¢ºÆÀ¸·¿¤ÎÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È¡¦¿å»º¶È¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤È²óÉü¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¡¢¿¹ÎÓ¤äÀ¸ÊªÅù¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¾õÂÖ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ Åù
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬12 ¹ñºÝ¶âÍ»¡Ö¹ñºÝ¶âÍ»ÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¡×
ÀïÎ¬19 ÎÐ¤È¿å¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡×
ÀïÎ¬20 ¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×