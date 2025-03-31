トーハン、TVアニメ「前橋ウィッチーズ」放送に合わせてオリジナルグッズ、コンテンツプリントを販売
株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、TVアニメ「前橋ウィッチーズ」の放送開始に合わせて、4月よりオリジナルグッズ、コンテンツプリントを販売します。
概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/40_1_0d5805e80d3ecf2aa09e8e9df17827bf.jpg ]
TVアニメ「前橋ウィッチーズ」について
- 群馬県前橋市を舞台に、魔女になりたい5人の高校生が、魔法が込められた歌で人々の願いを叶えながら、様々な悩みと向き合い成長していく青春物語です。
- アニメの舞台として群馬県庁舎や上毛電鉄、前橋中央通り商店街などの前橋市の風景が描かれます。
- トーハンは当アニメ製作委員会PROJECT MBWに参画しています。
TVアニメ「前橋ウィッチーズ」
放送時期：2025年4月6日～ 放送・配信：TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、各種配信サービス
キャスト：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南、杉田智和 ほか
原作・制作：サンライズ 監督：山元隼一 シリーズ構成/脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン原案：ユウイナミ キャラクターデザイン：立花希望
製作：バンダイナムコフィルムワークス、PROJECT MBW
アニメ公式サイト https://maebashi-witches.com/
アニメ公式X https://x.com/maebashiwitches
オリジナルグッズ詳細
文真堂書店にて「前橋ウィッチーズ POPUP」を開催、トーハンオリジナルの限定グッズを販売します。
- 開催期間 2025年4月11日～7月13日
- 開催書店 Bookman’s Academy前橋店、高崎店
文真堂書店小出店、大胡店、倉賀野店、新井店、大間々店、群馬町店
※各店舗の情報はこちら(https://www.bunshindo.co.jp/shoplist/)
オリジナルグッズ（イメージ）
コンテンツプリント詳細
全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機にて「コンテンツプリント」を販売します。購入したコンテンツプリントに「あたり」の表記が出ると、好きなキャラクターのNFTアイテム「デジタルパネルスタンド」がもらえます。
【第一弾】
- 販売店舗：セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ（マルチコピー機設置店）
- 商品内容：アニメキャラクターのイラストブロマイド（全20種）
※すべてのコンビニエンスストア店舗で共通です。
- 販売価格：写真紙L判 税込400円・写真紙2L判 税込600円
- 販売方法：ランダム式
- 販売期間：2025年3月10日～8月31日
詳細はこちら(https://entame.e-printservice.net/content_detail/maebashi-witches)
コンテンツプリント第一弾（イメージ）
【第二弾】
- 販売店舗：セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ（マルチコピー機設置店）
- 商品内容：アニメの場面カット
※アニメ各話の放送終了時より、その回のコンテンツが購入可能となります。
※各コンビニエンスストアチェーンによってプリントできるカットが異なります。
- 販売価格：写真紙L判 税込400円・写真紙2L判 税込600円
- 販売方法：選択式
- 販売期間：2025年4月6日23：00～8月31日詳細はこちら(https://entame.e-printservice.net/content_detail/maebashi-witches-bamensya)
【デジタルパネルスタンドについて】
- AR機能でスマートフォンの撮影画面上にキャラクターを投影し、一緒に写真撮影が楽しめるデジタルコンテンツです。
- 購入したコンテンツプリントに「あたり」の表記が出ると、好きなキャラクターの「デジタルパネルスタンド」がダウンロードできます。
- デジタルパネルスタンドの種類は、第一弾が5種、第二弾が5種の計10種です。
※デジタルパネルスタンドの取得には、NFTマーケットプレイス「FanTop」へのご登録が必要です。(会員登録無料)。
※取得したデジタルアイテムは、「FanTop」の公式アプリでお楽しみいただけます。
※NFTアイテム「デジタルパネルスタンド」は1,000名様限定です。
FanTop WEBサイト https://fantop.jp/
FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/
(運営：株式会社メディアドゥ)
特典に関するお問い合わせ先：https://support.fantop.jp/hc/ja
ファンブックお渡し会について
Bookman’s Academy前橋店にて、ファンブック『前橋ウィッチーズ FIRST FAN BOOK』（KADOKAWA 刊／5月15日発売）のアニメ声優キャストによるお渡し会を開催します。
日程：2025年5月17日
参加キャスト（予定）：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南
詳細は決定次第、文真堂書店ホームページ(https://www.bunshindo.co.jp/)にてご案内します。