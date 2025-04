ワールドワイドに活躍を続ける音楽家のテイ・トウワが手掛けた、「Billboard Live」のテーマ曲が完成！＜本人コメント有り＞

阪急阪神ホールディングス株式会社

新作「AH!!」をリリースした音楽家のTOWA TEI(テイ・トウワ)が、東京・横浜・大阪にある世界標準のライブ・レストラン「Billboard Live」のテーマ曲「THE BILLBOARD」を手掛けた。2025年4月1日より各会場や関連するコンテンツで同テーマ曲の公開がスタートする。「ザ・看板」という意味を持つタイトルからもわかるように、彼の遊び心が散りばめられた力作で、Billboard Liveにおける過去の出演者や会場のイメージからインスパイアを受けて完成した。キャッチーなリフはもちろんのこと、まるで現代アートのように数々の音色が調和し、その表情が変化していく生きたサウンドは必聴。

< TOWA TEI(テイ・トウワ)コメント>

Billboard Liveは、好きなアーティストの生演奏を、

お酒や食事と共に楽しめる数少ない贅沢な時空間です!

その看板描きの様なものを一任されて光栄に思います。

TOWA TEI

Billboard Live is one of the few luxury venues where you can enjoy live music by your favorite artists while having drinks and food! I feel honored to have been entrusted with the responsibility of painting the billboard of the venue.

TOWA TEI

■Billboard Liveテーマ曲 「THE BILLBOARD」

MUSIC, ARRANGE:TOWA TEI(テイ・トウワ)

T. SAX & ADDITIONAL KEYBOARDS:清水靖晃

ADDITIONAL PROGRAMMING:安田寿之

KEYBOARDS AND DRUMS PROGRAMMING:TOWA TEI

MIXED BY TOWA TEI & 小日向歩

MASTERING:GOH HOTODA

■TOWA TEI(テイ・トウワ)

1990年にDEEE-LITEのメンバーとして、アルバム『World Clique』で全米デビュー。現在、13枚のソロアルバム、3枚のSWEET ROBOTS AGAINST THE MACHINE名義、METAFIVE のアルバム等がある。2013年9月から現在に到るまで、東京・青山にある INTERSECT BY LEXUS -TOKYO の店内音楽監修。2021年、Netflix制作アニメ「SUPER CROOKS」劇伴を担当。2024年10月からMUJIの店内音楽監修を務める。 2025年3月29日、13枚目アルバム『AH!!』をデジタルリリース、6月6日にはアナログが発売される。2025年4月からBillboard Liveのテーマ楽曲を担当する。

<Official Site> https://towatei.com

■Billboard Live TOKYO / YOKOHAMA / OSAKA

120年以上の歴史を持ち、世界で最も信頼される音楽ブランド“ビルボード”の名のもと、国内外のトップ・アーティストが出演するライブ・レストラン。シェフ自慢の料理メニューと選りすぐりのドリンク、快適なインテリアでゲストを出迎える。日本の音楽と文化の拠点である東京、横浜、大阪の3大都市に店舗を構え、五感を満たすパフォーマンスを展開。すべての夜を伝説に変える───エンタテインメントにあふれた上質空間。

<Official Site> https://www.billboard-live.com/

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円(阪神電気鉄道株式会社 100%出資。阪急阪神東宝グループ)

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業

株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/

ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/aa760ff85083553897ea4953bc8949dd48bae2b3.pdf

発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1