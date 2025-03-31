【JLOX＋補助金】「海外向けのローカライゼーション＆プロモーション支援」の公募要項公開及び応募受付開始！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

本日（3月31日）、「令和6年度補正予算クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）（JLOX＋）」事業のうち「海外向けのローカライゼーション＆プロモーション支援」の公募要項公開及び第1回応募受付を開始いたしました。必ず公募要項をご確認のうえ、応募をご検討ください。応募に関する説明会・相談会も実施いたしますので、ぜひご活用ください。

ローカライゼーション＆プロモーション支援 :https://jloxplusr6.jp/subsidy1/「海外向けのローカライゼーション＆プロモーション支援」の公募要項及びご応募は、こちらから詳細をご確認ください。

なお、その他のJLOX＋各事業の公募開始及び公募要項等につきましては、決まり次第、追って以下のJLOX＋専用サイトにてご案内いたします。

JLOX＋専用サイト :https://jloxplusr6.jp/





【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

JLOX＋補助金事務局

専用ダイヤル：03-6264-0493（受付時間：土日祝日を除く［10:00～17:00］）

お問合せe-mail：question@jloxplusr6.jp