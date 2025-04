『JACK IN THE DONUTS』ブランド初の公式アンバサダー14名が決定3月より活動開始、SNSでブランド認知向上目指す

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:北浦大作)は、ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS(ジャック インザドーナツ)』の公式アンバサダー14名を決定いたしました。公式アンバサダーは、3月1日(土)より活動を開始しました。

「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』

『JACK IN THE DONUTS』初の公式アンバサダーが決定

この度、『JACK IN THE DONUTS』初の公式アンバサダーとして、14名が決定いたしました。計174名の方にご応募いただき、厳正な選考を経て、14名の公式アンバサダーを任命させていただきました。皆さんはすでに、3月1日(土)より活動を開始しています。公式アンバサダーは、半年間の任期中、ブランドの魅力や商品についてSNSに投稿します。お客様、メディアの皆様には、『JACK IN THE DONUTS』公式アンバサダーの投稿を通して、当ブランドの魅力を認識していただけると考えています。 『JACK IN THE DONUTS』のドーナツをこよなく愛するアンバサダーの方とともに、ブランドのコンセプトであるワクワクを提供する美味しさ、楽しさをより国内外に向けて発信し、一緒にブランドを盛り上げてまいります。

『JACK IN THE DONUTS』について

2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国29店舗(2025年3月31日現在)を展開しているドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、1.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、2.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、3.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい 「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25~40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。http://jack-donuts.jp/

公式アンバサダー紹介(順不同)

@mimi.twinkle

【アンバサダー名】 キラ

【Instagram】 @mimi.twinkle

【プロフィール】

お気軽に行ける場所を中心に東京都内を散策して いる都内在住在勤のおひとりさまです。

【アンバサダーへの意気込み】

「このドーナツかわいい」って一目惚れしたギャラクシードーナツが『JACK IN THE DONUTS』との出会い。たくさんのかわいいドーナツを熱量強めに投稿していきたいと思います。どれだけご紹介できるか楽しみ~。よろしくお願いします!

@ayuchasoxoxo

【アンバサダー名】 あゆみ

【Instagram】 @ayuchasoxoxo

【プロフィール】

高校時代はドーナツ屋さんでアルバイトしていたほどドーナツ好き。国内外問わず見つけたらつい食べてしまうドーナツラバー。

【アンバサダーへの意気込み】

もともと通っていた『JACK IN THE DONUTS』の昨秋のリニューアル後にさらに魅力的になった良さを広めたい。私の投稿で思わず買いに行きたくなるような発信を頑張ります。

@ya70ko

【アンバサダー名】 Nao

【Instagram】 @ya70ko

【プロフィール】

旅行、スポーツ、食べ歩きが趣味です。美味しいものを求めて世界一周するのが夢(ハート)

【アンバサダーへの意気込み】

以前から『JACK IN THE DONUTS 』のファンなので、1人でも多くの人に魅力を伝えたいです。

@reini_w

【アンバサダー名】 レイニーホワイト

【Instagram】 @reini_w

【プロフィール】

北関東出身の食的欲求高め女子です。美味しそうと感じるグルメを求め、お出かけを楽しんでいます♪

【アンバサダーへの意気込み】

『JACK IN THE DONUTS』は、訪れるたびに新しい発見があります!美味しいとわくわくが融合した時に感じる楽しさを、たくさんの人に知ってもらいたいです!

@shirota1219

【アンバサダー名】 しろた

【Instagram】 @shirota1219

【プロフィール】

スイーツ大好き!10年程前から『 JACK IN THE DONUTS』の大ファンで、中でもザクザク食感オールドファッションがとっても大好きです。

【アンバサダーへの意気込み】

大好きな『JACK IN THE DONUTS 』の魅力を多くの方たちに伝えられたらなと思っています。私の投稿を見てくださった方が自分も食べてみたいなぁと思ってくれるような美味しさ伝わる投稿をしていきたいなと思っています。

@maaaa.cafelove

【アンバサダー名】 甘党まぁです

【Instagram】 @maaaa.cafelove

【プロフィール】

甘いものが大好きでほぼ毎日食べております。カフェでのスイーツ、テイクアウトでおうちカフェ、自分でスイーツ作りもします。

【アンバサダーへの意気込み】

『JACK IN THE DONUTS』のドーナツの彩り豊かで心躍る、思わず食べたくなるワクワクする気持ちをアンバサダーとしてお伝え出来たら嬉しいです。たくさんの方に食べていただきたいです。

@natyu.aimer

【アンバサダー名】 natsu

【Instagram】 @natyu.aimer

【プロフィール】

ボディメイクがきっかけでベーグルにハマりそこからお取り寄せの世界にのめり込みました。カフェ巡り、パン屋さん巡りなど食べることが大好きです!

【アンバサダーへの意気込み】

私らしく、精一杯『JACK IN THE DONUTS』の魅力を最大限、たくさんの方に知っていただけるように頑張ります!

@na7golf

【アンバサダー名】 Nana

【Instagram】 @na7golf

【プロフィール】

インスタグラムでは大好きなスイーツやコスメなどかわいいものを主に紹介しています(ハート)ゴルフウェアブランドプロデュースなどの事業も行っております。

【アンバサダーへの意気込み】

これまでもスイーツ屋さんのアンバサダーやPRなどたくさんさせていただきました!今回『JACK IN THE DONUTS』のたくさんの異国のドーナツとの出会いやワクワクドキドキを素敵に投稿していきたいです(ハート)よろしくお願いします(ハート)

@min___13made

【アンバサダー名】 Hitomi

【Instagram】@min___13made

【プロフィール】

幼小中高の子供がいる4児の母です。美味しい食べ物が大好きで、食べ歩き買い歩きを趣味にしてます。自分でおやつ作りをする時にも参考にしています。

【アンバサダーへの意気込み】

JACK IN THE DONUTSの美味しさをもっともっと広めたいです!見た目の映えだけではなく味も引けを取らないことと旬な素材をふんだんに使った季節商品があることもたくさんPR出来たらと思っています。

@naomachimusume

【アンバサダー名】 rei

【Instagram】 @naomachimusume

【プロフィール】

カフェ巡りとお寿司が好きな普通の会社員。

【アンバサダーへの意気込み】

季節限定商品や定番のお気に入りドーナツなど、JACK IN THE DONUTSの魅力をたっぷりお伝えしたいと思います。甘いものは人を幸せにする!

@foodin4344

【アンバサダー名】 ふーでぃん

【Instagram】 @foodin4344

【プロフィール】

広島のグルメを発信しています。

【アンバサダーへの意気込み】

学生の頃はドーナツ屋でアルバイトをするほどドーナツが大好きで、このような機会を頂けてとても嬉しいです。定番商品から新商品まで詳しく発信できたらなと思います。

@nemu_trip

【アンバサダー名】 ねち🐾

【Instagram】 @nemu_trip

【プロフィール】

食べることが大好き!まだ知らない味や、地域の特色を生かした美味しいものを全国に探し求めています。

【アンバサダーへの意気込み】

新しい味、予想のできない味を試してみたい私にとって、世界の美味しさを表現しているJACK IN THE DONUTSさんのドーナツは食べてみたいものばかり。お店で色とりどりのドーナツを選ぶワクワク感や、バラエティ豊かな美味しさの特徴を 少しでもお伝えできるよう、頑張ります!

ビッグクリエイト株式会社について

2011年設立。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』の展開を主力事業に、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を運営しています。企業理念「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。『JACK IN THE DONUTS』は現在全国に29店舗を展開しています。(2025年3月31日現在)

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本 社 : 東京都港区北青山1-4-6 246青山ビル5階

設 立 : 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店【鳥さく】のFC本部及び店舗運営

U R L : http://jack-donuts.jp