ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ヤクルト　イベントパートナーシップを締結　ゲストの皆さまの“超元気”な毎日をサポート

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(運営:合同会社ユー・エス・ジェイ)と、株式会社ヤクルト本社(以下「ヤクルト」)は、2025年4月1日(火)から期間限定でのイベントパートナーシップ契約を締結しました。乳酸菌研究を核とした研究開発・技術力を持つヤクルトと協業し、乳酸菌飲料を使用したオリジナルメニュー「ヤクルト・ソフトクリームサンデー ~ピーチ~」をパーク内で販売いたします。

これまでもユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる“NO LIMIT!”なエンターテイメントをお届けしてきました。そしてこの度、限界なく“NO LIMIT!”に新商品開発や価値創出への挑戦を続け、世界中から愛される商品を展開するヤクルトとのパートナーシップ締結により、ゲストの皆さまにさらに“超元気”にお楽しみいただけるパーク体験を提供してまいります。

ヤクルト・ソフトクリームサンデー ~ピーチ~(左)、ワーフカフェ外観(右)

【イベント実施概要】

■実施期間:2025年5月6日(火)~6月29日(日)

■実施店舗:ワーフカフェ(サンフランシスコ・エリア)

■実施内容:

・「ヤクルト・ソフトクリームサンデー ~ピーチ~」の販売

・「Newヤクルト」のプレゼント(ワーフカフェ利用者限定)

・「Newヤクルト」飲用後の空容器の回収・リサイクル

※その場で空容器の回収にご協力いただいたゲストには、ここでしか入手できない特別なステッカーをプレゼント。

さらに抽選で、回収した容器で製作するオリジナルブロックカレンダーをプレゼントします

また、イベント期間中には「LOVE HAS NO LIMIT」のスローガンのもとで推進するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSR領域においても協業を予定しています。今後も、社会貢献の観点において両社ならではの取組みを積極的に実施していきます。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」に刷新し、新プロジェクトを推進しています。すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE(愛)」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中に留まらず社会全体に未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由(パーパス)だと考えています。このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指してまいります。

【 合同会社ユー・エス・ジェイ コーポレートWEBサイト https://www.usj.co.jp/company/ 】

■ヤクルトについて

ヤクルトは、「私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽しい生活づくりに貢献します。」を企業理念に掲げ、飲料・食品事業(国内・海外)、化粧品事業を中心に活動しています。現在、日本を含む40の国と地域で、「ヤクルト」をはじめとする乳製品を1日当たり約4,000万本販売しています。

今年(2025年)創業90周年を迎えるヤクルトは、今後も人々の健康に貢献する商品・サービスを提供し、地域社会とともに発展する企業を目指します。他社とも協業し、新たな価値の創出に向けた取り組みを推進していきます。

