【韓国4人組バンドDAY6】K-POP”神写真集”シリーズ「DICON」の最新作に降臨！ 4月4日から光文社にて発売開始
韓国の芸能ニュースメディア「Dispatch」が手掛ける韓国アーティストの”神写真集”シリーズ「DICON」の27作目の主役がDAY6に決定。DAY6は韓国の4人組バンドで2015年より活動開始。今年９月にデビュー10周年を迎える注目のグループです。
昨年末、タイ・バンコクでおこなわれた「2024 Asia Artist Awards」では「Album of the Year【大賞】」を受賞するなど、DAY6は世界を舞台に活躍中。本作は、ステージ以外での彼らの貴重な姿を収録したファン垂涎のプレミアムな写真集になっています。
発売は4月4日（金）～4月13日（日）の期間限定で、日本公式販売元の光文社にて販売受付をおこないます。最新情報は随時、「光文社K-POP部」公式Xおよび公式インスタグラムにて配信しますので、ご確認ください。
「光文社K-POP部」公式X
https://twitter.com/kobunsha_int
「光文社K-POP部」公式インスタグラム
https://www.instagram.com/kobunsha_kpop/
【販売サイト】
kokodeブックス
https://books.kokode.jp/products/list.php?category_id=4007791
光文社K-POPメンバー
https://member.k-kobunsha.jp
【DICONとは】
韓国のDispatch社が制作しているK-POPトップアーティストの写真集「DICONシリーズ」はこれまでBTS、SEVENTEEN、TWICEなどの超人気グループが登場し、アーティストの魅力を最大限に引き出したプレミアムな撮り下ろし写真と豪華な特典で“神写真集”として絶大な人気を誇るシリーズです。日本国内では光文社が独占販売を行なっています。
▼ラインナップはこちら▼
https://books.kokode.jp/kpop/dicon/