インド最大のインキュベーションセンター「T-Hub」が来日。日本発のスタートアップ、産学官における戦略的パートナーシップを強化

Indobox株式会社

インド最大のインキュベーションセンターT-Hub(https://t-hub.co/)(所在地:インド共和国テランガナ州ハイデラバード市)のCEO カヴィクルット氏は、プリヤンカ・ラヴァラ氏(国際プログラム・ディレクター)、セツ・シャルマ氏(国際プログラム・マネージャー)とともに4月末より来日、東京・名古屋・京都・大阪を回り、日本との連携強化の可能性を探ります。T-Hubは、世界各国の企業、スタートアップ関連組織、大学機関とグローバルパートナーシップを結んでおり、今回の滞在を通じて日印のスタートアップエコシステム連携、戦略的パートナーシップの強化を目指します。

https://t-hub.co/

Indobox株式会社(http://indobox.co.jp/)(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:丹治大佑、以下Indobox)は2024年5月にT-HubとMoU(覚書)を締結、またインド法人 Indobox India Private Limited は2024年12月にT-Hub内に設立、4階フロアにデスクを構えT-Hubの認定パートナーとして日印連携活動をリードしています。

(参考)

・インド最大のインキュベーションセンターT-Hubと日本との連携を加速。企業、スタートアップ、教育機関など多面的な展開を進めるべくMoU締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000123456.html

・インドにおける事業強化のため現地法人 Indobox India Private Limited 設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000123456.html

○来日目的

日本の民間企業、スタートアップ、産業団体、政府機関、大学、ビジネススクール等との対話を通じて、T-Hubとの連携可能性を模索、長期的な戦略パートナーとしての関係構築および覚書の締結を目指す。

○訪問都市

東京、名古屋、京都、大阪

※東京では SusHi Tech Tokyo、大阪では EXPO 2025大阪・関西万博を視察予定

○来日期間

4月29日(火・祝)~5月16日(金)予定

<来日スケジュール(予定)>

- 4月29日~5月2日 大阪(うち 5/1,2 EXPO 2025大阪・関西万博を視察予定)- 5月3日~5月5日 京都- 5月6日~7日 名古屋- 5月8日~5月16日 東京(うち 5/8~5/11 SusHi Tech Tokyo 2025開催期間中、視察予定)

Driving the Future of Innovation - Beyond Borders (国境を越えてイノベーションの未来を牽引する)

各都市において、インキュベーター、アクセラレーター、イノベーションハブ、スタートアップハブ、ベンチャーキャピタルを訪問し、ベンチャーキャピタルネットワークとスタートアップエコシステムを調査。企業や大学の研究機関では、スマートソリューションなどについての議論および連携の機会創出を目指します。また、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)と面談し、政府支援による先端技術についても協議予定。

T-Hubとの連携、面談を希望されたい方へ

Indoboxは、T-Hubにおける日本との連携を促進すべく、これまで多くの日本からのビジネス視察団のT-Hub連携を実施してきました。今回のT-Hub来日期間中においても、サポートを行っていきます。

来日期間中、T-Hubとの面談を希望の方は、以下までご連絡ください。

※行程の都合上、面談が叶わない場合もありますので、ご了承ください。

<コンタクト先>

花岡 真理子 (Indobox ダイレクター) : m-hanaoka@indobox.co.jp

【Indobox株式会社】

Indobox株式会社は、ビジョン「日本とインドの融合により、新たな価値を生みだす」のもと、日本企業のインド進出支援(市場調査~現地視察~戦略策定~法人設立までのワンストップサポート)、インド企業とのビジネスマッチング、団体向けインド視察ツアー、インド人材の日本への展開、学生向けインド教育研修など幅広いサービスを提供。2024年12月にインド法人 Indobox India Private Limitedを設立、日本・インドの両国に専門要員を配置し、相互連携しながらニーズに沿ったカスタマイズサービスを提供することが強み。インドの大学やビジネススクールとも提携しながら人材育成や日本語教育、日本への雇用機会創出にも注力している。

http://indobox.co.jp/