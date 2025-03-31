面接の効率化＆精度アップに役立つ「面接評価シート」を無料公開！／転職サイト『type』『女の転職type』

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株式会社キャリアデザインセンター


ひとつ上を目指す人のキャリア転職サイト『type』は、採用活動の質を向上させるために、面接の評価基準を明確にし、面接官の判断をサポートする「面接評価シート」を無料で公開しました。



■ダウンロードページ（※ファイル形式：Excel）


https://info.type.jp/downloadpage-type/format/interview-evaluation/



＜この資料ではこんなことを紹介しています＞


面接評価項目を「経験・業務スキル」「ビジネススキル」の2つの観点に分け、それぞれに求められる能力を細分化・具体的に言語化しています。これにより、面接官が求める人材像をより的確に評価できるようになります。




■資料の一部をご紹介





縦版




横版






■ダウンロードページ（※ファイル形式：Excel）


https://info.type.jp/downloadpage-type/format/interview-evaluation/




▼お役立ち資料一覧


https://info.type.jp/downloadpage-type/




■ 本件に関するお問い合わせ先 ■


『type』『女の転職type』マーケティングチーム


TEL：03-3560-1622


■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


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コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■835名（2024年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。


【求人掲載に関するお問い合わせ先】


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「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/


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『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛


・「type」への求人掲載


URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/


・「女の転職type」への求人掲載


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