あなただけの“入浴執事”「フロピスト」にまた逢える！ドコモ「スゴ得コンテンツ(R)」で復活!!『ふろ恋 私だけの入浴執事』を2025年3月31日より配信開始

株式会社セガ エックスディー

ゲーミフィケーション事業を展開する株式会社セガ エックスディー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 執行役員 CEO:谷 英高、以下:セガXD)は、スマートフォン向け(iOS、Android対応)恋愛シミュレーションゲーム『ふろ恋 私だけの入浴執事(以下、『ふろ恋』)』を、2025年3月31日より、株式会社NTTドコモが展開するサブスクリプションサービス「スゴ得コンテンツ(R)(以下、スゴ得)」上で配信します。

※『ふろ恋』特設サイト:https://furokoi.segaxd.com/lp/

『ふろ恋』は、2020年3月に東京ガス株式会社から「癒やし」と効果的な入浴方法などの情報提供を目的に、“お風呂であなたを幸せにする”をコンセプトとしたスマートフォン向け恋愛シミュレーションゲームとして誕生。2022年3月をもって惜しまれつつ配信を終了しました。そしてこの度、当時開発運営協力をしていたセガ XDがライセンスの利用許諾を取得し、ドコモが提供するサブスクリプションサービス「スゴ得」内限定で復活しました。

復活した『ふろ恋』のゲーム性は変わらず、入浴執事である「フロピスト」が入浴による「癒やし」と効果的な入浴方法などをアプリ内の機能やストーリーの中で分かりやすく紹介するとともに、ユーザーと執事との疑似恋愛要素を取り入れ「癒やしの相乗効果」を提供します。

あなたのもとへとやってきた、入浴執事「フロピスト」たちとの生活をお楽しみください。

キャラクターボイスは、アニメなどで大活躍されるKENNさん、江口拓也さん、伊東健人さん、岡本信彦さん、島崎信長さんの人気声優陣を起用。また、キャラクターデザインは、先崎真琴さん、花邑まいさん、山田シロさん、真久さん、minatoさんの人気イラストレーターに担当していただきました。

■ 登録した皆さまへアプリ内で使えるアイテムをプレゼント

本アプリ配信を前に、登録者数が500人、1000人と増えていくにしたがって、アプリ登録時のプレゼントが、徐々に豪華にグレードアップする事前登録キャンペーンを実施しました(終了済)。おかげさまで、事前登録キャンペーンのMAX条件を無事達成。3,000人を超える皆さまにご参加いただけました。ご協力いただいた皆さま、応援ありがとうございました。

本アプリ使用開始時に、登録した皆さまへアプリ内で利用できるアイテムをプレゼントできることとなりました。アプリ内プレゼント一覧は以下画像の通りです。

※「G(ガス)」は、アプリ内のグッズ購入等に使用するゲーム内通貨の単位

■ 『ふろ恋 私だけの入浴執事』とは

「あなたには、お風呂と僕がついている」

『ふろ恋 私だけの入浴執事』は、入浴執事「フロピスト」の男性達と交流することで癒やされる、“頑張るあなたへ贈るおかえり入浴アプリ”です。

豪華声優陣をむかえ、あなたの日々の疲れを魅力的なボイスで癒やします。

<『ふろ恋』の特徴>

:。☆ あなたの生活に寄り添うサポート! ☆。:



おはようのアラームからおやすみの瞬間まで、あなたの生活に寄り添う数々のツールをご用意しております。特に入浴は「フロピスト」が全力であなたをサポート。

「お風呂小話」「給湯タイマー」など充実した機能が満載!日々のおふろが豊かになること間違いなし。

何からはじめたら良いのか悩んでしまう方には、「フロピスト」から毎日簡単な提案をさせていただきますのでご安心ください。

:。☆ 彼との物語や見た目も「あなた」次第! ☆。:

あなたがツールを利用することで魅力的になったり、「フロピスト」との仲が深まったりすることで物語が解放されていきます。

「フロピスト」として、一人の人間として、あなたの前にいる彼との恋愛物語をお楽しみください。

シナリオは、各キャラ20話とたっぷりのボリューム。気になる彼との”恋”の行方は…?

また、端末上のフロピストたちの服装や背景を変える機能もご用意しています。

<ストーリー>

「毎日同じことの繰り返し」

「疲れてお風呂にも入りたくない」

「大人になると誰も褒めてくれない」

そんな思いを誰に溢すわけでもなく、今日も帰宅した「あなた」。

きっとみんなそうなのだろう。

みんな、疲れているのだと思う。

そんな世界を変えようと、2026年「人々を幸せにするため」政府と民間企業が共同で立ち上げた国家組織『OASIS』。

そのサービスは「入浴を中心に生活をサポートし、その人を心身ともに幸せにしてくれる」という。

……魅力的には感じるが、現実はそんなものとは無縁のただのしがない一般人。

現実を見ようと、今日も疲れた身体を引きずりながら郵便物を確認する。

チラシや請求書。

見慣れた差し出し人を流し目で確認する中で、やけに上質な紙とほんのり良い香りのする封筒で手が止まった。

《OASIS公認 入浴執事「フロピスト」による実地研修のご案内》

「あなた」と「フロピスト」の生活が、はじまろうとしています。

<キーワード>

・『OASIS』

政府と民間企業が共同で立ち上げた、「お風呂であなたを幸せにいたします」をモットーとする国家組織の名称。

『OASIS』には国家資格を持った入浴執事『フロピスト』たちが多く所属しており、お客さまを幸せにするため24時間365日活動しています。

・「フロピスト」

入浴を中心に、人々の自宅での生活をサポートする専門職であり、入浴執事とも呼ばれる。一人前になるためには『OASIS』での面談や座学のテスト、滝行などをクリアする必要があり、研修の最後を締めくくるのは「お客さまとの実地研修」。

新人フロピストは複数人で一人のお客さまをサポートし、最終的に担当に選ばれるべく奮闘します。まだ新しい職業ですが、立派な国家資格です。

■ 『ふろ恋 私だけの入浴執事』の始め方

1. ドコモのdアカウント登録 &「スゴ得」を契約

※『ふろ恋』特設サイト(https://furokoi.segaxd.com/lp/)より契約いいただけます

※すでに「スゴ得」に契約されている方は改めてのご契約は不要です

2. アプリストアより『ふろ恋』アプリをダウンロード

- App Store:https://apps.apple.com/us/app/ふろ恋-私だけの入浴執事/id6739479041(https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%B5%E3%82%8D%E6%81%8B-%E7%A7%81%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E5%85%A5%E6%B5%B4%E5%9F%B7%E4%BA%8B/id6739479041)

- Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.segaxd.furokoi

3. アプリを起動後、以下の手順に従い「スゴ得」契約済みのdアカウントでログイン



4. アプリログイン後、タイトル画面からHOMEに進み準備完了

※上記は、Androidの画面イメージです(iOSとは異なります)

<『ふろ恋 私だけの入浴執事』 概要>

タイトル :ふろ恋 私だけの入浴執事

対応機種 :スマートフォン(iOS, Android)

プレイ条件 :『ふろ恋』を遊ぶにはドコモ「スゴ得コンテンツ」の契約が必要です

(月額418円・税込)

※初回お申込から月額使用料が31日間無料でご利用頂けます

※ドコモ以外の回線契約をしている方でもdアカウントを発行いただければ利用可能

リリース日 :2025年3月31日

ジャンル :恋愛シミュレーションゲーム

著作権表記 :Copyright(C) TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

公式X :https://x.com/furo_koi

問合せ先 :https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/faq.html

キャラクター :声優・イラストレーター

・有馬 颯(ありま はやて) ボイス担当:KENN /デザイン担当:先崎真琴

・一宮 和斗(いちみや かずと) ボイス担当:伊東健人 / デザイン担当:山田シロ

・東雲 レオ(しののめ れお) ボイス担当:島崎信長 / デザイン担当:minato

・月城 愁(つきしろ しゅう) ボイス担当:江口拓也 / デザイン担当:花邑まい

・小野上 万尋(おのがみ まひろ) ボイス担当:岡本信彦 / デザイン担当:真久

■ドコモ「スゴ得コンテンツ(R)」とは

「スゴ得コンテンツ(R)」とは、株式会社NTTドコモが提供する天気・ニュース・レシピなどの生活を便利にする定番アプリから、ゲーム・占いなどの楽しめるアプリ、さらに何度でも使えるお得な割引クーポンまで、すべて定額で使い放題のお得なサービスです。

‐ 「スゴ得」ポータルサイト: https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/top.html

‐ コンテンツ一覧:https://www.docomo.ne.jp/service/sugotoku/contents_list/

・お得なクーポンが盛りだくさん!

スゴ得コンテンツ契約者なら誰でも使えるお得な割引クーポンや、抽選で当たるコンビニで使えるスイーツやコーヒーの無料引換券をご用意。毎日の暮らしがお得になること間違いなし!

・ゲームでdポイントがたまる!

毎日ゲームにチャレンジして、dポイントをためられます。最大1,500ポイントゲット♪

たまったdポイントはメダルに交換して、スゴ得コンテンツ限定のゲームにチャレンジ♪増やしたメダルは豪華景品と交換できます!

※「dポイント」および「スゴ得コンテンツ」はNTTドコモの登録商標です

■ 株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガXDは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。セガXDは、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進める AR / VR などの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の"感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役社長 執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業

マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。