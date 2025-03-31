不動産クラファン「利回りくん」の償還実績ありファンド、 住宅需要が高まる沖縄エリアで「第3期 Ocean Front Okinawa Yomitanson」を組成！

株式会社シーラテクノロジーズ

シーラテクノロジーズ株式会社（代表取締役会長：杉本 宏之、NASDAQコード：「SYT」）の子会社である、株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：湯藤 善行）は、DOTOWN株式会社が運営する「第3期 Ocean Front Okinawa Yomitanson」のファンド募集を4月1日（火）より募集開始いたします。運用期間6ヶ月、募集金額は1億7,413万円です。

本ファンドの組成背景

本ファンドは、4月末に予定通り運用終了となる「第2期 Ocean Front Okinawa Yomitanson」を再組成いたします。前回同様、利回り4.7％・運用期間6ヶ月と、短期間で効率的な運用をお考えの投資家様に最適なファンドです。 沖縄県はリゾートエリアとして根強い人気があり、不動産価格は依然として上昇傾向にあります。さらに、大型観光施設やリゾートホテルの開業が相次ぎ、それに伴う雇用創出も活発化しています。これにより、観光業界の従業員を中心に長期滞在者の増加が見込まれ、賃貸住宅の需要拡大が続いています。 短期間で安定した利回りが期待できる本ファンドは、沖縄の成長市場を捉えた魅力的な投資機会となります。

このように、観光産業の回復とそれに伴う住宅需要の増加により、根強い人気をもつ沖縄エリア。本ファンドでは、当エリアでの運営実績を既に持っているDOTOWN株式会社が運営するリゾートアパートメントのオーナーになるという投資家様の夢を応援いたします。

出資者限定キャンペーン

対象キャンペーン

ファンド情報

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/130?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund130_20250331詳細はキャンペーンページをご確認くださいキャンペーンページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/130?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund130_20250331詳細はキャンペーンページをご確認くださいキャンペーンページはこちら :https://rimawarikun.com/lp/debut_202502_cp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund130_20250331

ファンド名：第3期 Ocean Front Okinawa Yomitanson

募集金額 ：174,130,000円

予定利回り：4.7%

分配時期 ：６ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：６ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年4月1日（火）20：00 ～ 2025年4月14日（月）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/130?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund130_20250331

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１番８号12階

代表取締役CEO ：道祖修二

創業：2004年３月

事業内容：まちづくり、不動産開発、不動産の売買、仲介、賃貸及び管理、住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル、宿泊施設の経営不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP ：https://dotown.co.jp/

株式会社シーラ 会社概要

社名：株式会社シーラ

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP：https://syla.jp/

株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO：湯藤 善行

創業：2010年９月29日

資本金：100,000,000円

事業内容：資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP：https://syla-tech.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com