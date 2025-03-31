オリコによる株式会社ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｃａｒｌｉｆｅの株式取得（連結子会社化）完了および商号変更に関するお知らせ
株式会社オリエントコーポレーション
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/325_1_76517b81b494c40085ab794ca437cb43.jpg ]
株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：飯盛 徹夫、以下「オリコ」）は、2025年3月13日付公表の「オリコによる株式会社ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｃａｒｌｉｆｅの株式取得（連結子会社化）およびオリコ/ＳＯＭＰＯの業務提携契約の締結」のとおり、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（東京都新宿区、グループCEO取締役代表執行役社長：奥村 幹夫、以下「ＳＯＭＰＯ」）および株式会社ディー・エヌ・エーの共同支配会社である株式会社DeNA ＳＯＭＰＯ Mobilityが保有する株式会社DeNA ＳＯＭＰＯ Carlifeの発行済みの普通株式のうち、90％を本日付で取得完了し連結子会社化するとともに、商号を株式会社オリコカーライフ（以下「オリコカーライフ」）に変更いたしましたのでお知らせいたします。
なお、オリコとＳＯＭＰＯの業務提携により、引き続きオリコカーライフはＳＯＭＰＯの子会社である損害保険ジャパン株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：石川 耕治）の保険代理店を通じて、カーリースの販売を行っていきます。
【子会社の概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/325_1_76517b81b494c40085ab794ca437cb43.jpg ]