Standard Products¡¢¡Öº£¼£À½ Ìæ¿¥¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤ò¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÌðÌîÌ÷Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÁÏ»º¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖStandard Products by DAISO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä ¥Ð¥¤ ¥À¥¤¥½ー¡¢°Ê²¼¡ÖStandard Products¡×¡Ë¡×¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÃÏ°è»º¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î¡Öº£¼£À½ Ìæ¿¥¡Ê¤â¤ó¤ª¤ê¡Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎStandard Products¤Ç2025Ç¯£³·îËö¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÎÃÏ°è»º¶È¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëº£¼£»º¥¿¥ª¥ë¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢È©¤¢¤¿¤ê¤¬¤è¤¤¡¢Ìæ¿¥¤ò»Ü¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤¨¤ó¤¸¿§¡¢¿É»Ò¿§¤Ê¤É¤Î6¿§Å¸³«¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£º£¼£»º¥¿¥ª¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢µÛ¿å¡¦Ëà»¤¡¦·øÏ´ÅÙ¡¦ÂÑµ×À¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òÄÌ²á¤·¤¿º£¼£¤ÎÇ§¾Ú¥Þー¥¯ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Standard Products¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÏ»º¶È¤Ç¤ÏStandard Products¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£¡É¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£¸å¤âÎÉ¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤¹¤á¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¼£À½ Ìæ¿¥¥Ï¥ó¥«¥Á¡¡³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§º£¼£À½ Ìæ¿¥¥Ï¥ó¥«¥Á
²Á³Ê¡§³Æ300±ß¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡Ë
¼ïÎà¡§Á´6¿§
¿·¶¶¡Ê¤·¤ó¤Ð¤·¡Ë¡¢ÇöËÏ¡Ê¤¦¤¹¤º¤ß¡Ë¡¢³¥Çò¡Ê¤«¤¤¤Ï¤¯¡Ë¡¢çÃ»é¡Ê¤¨¤ó¤¸¡Ë¡¢¿É»Ò¡Ê¤«¤é¤·¡Ë¡¢Áð¡Ê¤¯¤µ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§24¡ß24cm
ÆÃÄ§¡§´ÅÇ²¤ê¤Î»å¤ò»ÈÍÑ¤·¿¥¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¤Ï¥â¥Á¥â¥Á¤ÈÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤è¤¤¡¢Ìæ¿¥¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬ー¥¼»ÅÍÍ¡¢Î¢¤Ï¹âµÛ¿å¥Ñ¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£24cm³Ñ¤È¤ä¤ä¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¡¢¤«¤Ä300±ß¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÁÏ»º¶È¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤ÇË¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë ～´¶Æ°²Á³Ê¡¢´¶Æ°ÉÊ¼Á～¡×¤ò¼ÒÀ§¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¾®Çä¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖDAISO¡×¡¢¡ÖStandard Products¡×¡¢¡ÖTHREEPPY¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤«¤é¼ñÌ£ÓÏ¹¥ÉÊ¤Þ¤ÇÌó76,000ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðÌîÌ÷Æó
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾¾òµÈ¹ÔÅì1ÃúÌÜ4ÈÖ14¹æ
ÀßÎ©¡§1977Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§27²¯±ß
Å¹ÊÞ¿ô¡§ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦26¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë5,325Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
Çä¾å¹â¡§6,249²¯±ß¡Ê2023Ç¯3·î¤«¤é2024Ç¯2·îËö¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Standard Products ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://standardproducts.jp/
Standard Products ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/standardproducts_official/
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È ¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡¡¡¡¡https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact